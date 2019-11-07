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    Сохранит ли «ЧФР Клуж» прежний отрыв от «Лацио»?

    «ЧФР Клуж» — «Ренн». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Ренн»
    Бийель Омрани
    В четверг, 7 ноября, румынский «ЧФР Клуж» будет принимать на своем поле французский «Ренн» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы в квартете E. Начало матча — в 20:55 по мск. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Ренн».

    «ЧФР Клуж»

    Действующий чемпион Румынии в трех турах группового этапа Лиги Европы заработал шесть баллов и идет на второй позиции в квартете Е, опережая «Лацио» на три балла.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Начали компанию «железнодорожники» с домашней победы над римским «Лацио» со счетом 2:1, после чего уступили «Селтику» 0:2 в Шотландии.

    Своего предстоящего соперника в рамках третьего тура «ЧФР Клуж» обыграл 1:0 на выезде, забив в самом начале встречи и большую часть матча провел с преимуществом в два игрока.

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  • 04/11/2019

    • Клужцы в последних семи встречах с учетом всех турниров играют бескомпромиссно, четырежды выиграв и три матча проиграв. В своей последней игре они в чемпионате Румынии переиграли «Буфтю» — 3:0.

    «Ренн»

    Бретонцы на групповом этапе Лиги Европы смогли разжиться только одним заветным баллом, который добыли еще на старте розыгрыша в домашней игре с «Селтиком» (1:1).

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    Затем действующий обладатель Кубка Франции только проигрывал во втором по престижности еврокубке. Уступил в Риме 1:2 «Лацио» и на своем поле чемпиону Румынии — 0:1.

    Обыграв на прошедших выходных на своем поле в чемпионате страны 3:2 «Тулузу», «Ренн», т.с. смог прервать свою серию поражений, состоящую на тот момент из четырех встреч кряду. Также этой викторией «красно-черные» прервали свою 10-матчевый безвыигрышный период.

    Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Ренн»

    «ЧФР Клуж» на своем поле выиграл в последних пяти играх, пропустив в них только раз. Учитывая это предлагаем поставить — 1Х+ТМ 2,5. 0

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    «ЧФР Клуж» — «Ренн». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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