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    На Кипре АПОЭЛ и «Карабах» вновь сыграют результативно

    АПОЭЛ — «Карабах». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах»
    Вид Белец
    В 4 туре группового этапа Лиги Европы АПОЭЛ будет принимать «Карабах». Игра пройдет на стадионе ГСП 7 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.15
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  • 3.30
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    АПОЭЛ

    Сейчас кипрский клуб из Никосии имеет в своем активе всего 1 балл, заработанный за три матча. Из-за этого команда находится на последнем месте в турнирной таблице квартета A.

    В первом туре группового этапа Лиги Европы «легенда» в родных стенах уступила «Дюделанжу» (3:4). А в следующем поединке в еврокубках киприоты оказались слабее «Севильи» (1:0).

    Но в Баку гости сумели завоевать 1 балл в ЛЕ, расписав мировую с «Карабахом» (2:2).

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    После этого в домашнем первенстве АПОЭЛ уверенно разобрался с клубом «НЕА Саламис» (0:3), а спустя несколько дней подопечные Томаса Долля сыграли вничью с «АЕК Ларнакой» (0:0).

    «Карабах»

    На данный момент коллектив из Азербайджана находится на 2 месте в Группе A, имея в активе 4 балла. Своего оппонента с Кипра команда опережает на 3 пункта.

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    • На старте Лиги Европы подопечные Гурбана Гурбанова крупно уступили «Севилье» (0:3), после чего на выезде «скакуны» разгромили «Дюделанж» (1:4).

    В 3 встрече в рамках группового этапа «Карабах» в родных стенах расписал мировую с АПОЭЛом (2:2).

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    В 9 туре чемпионата Азербайджана коллектив из Баку с минимальным счетом переиграл «Сабаил» (1:0), но в следующем поединке домашнего первенства «Карабах» не выявил сильнейшего в противостоянии с «Нефтчи» (0:0).

    Прогноз

    На победу АПОЭЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 3,40, а на победу «Карабаха» — 3,55.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,63. 0

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    АПОЭЛ — «Карабах». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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