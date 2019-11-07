АПОЭЛ — «Карабах». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги Европы АПОЭЛ будет принимать «Карабах». Игра пройдет на стадионе ГСП 7 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах».

АПОЭЛ

Сейчас кипрский клуб из Никосии имеет в своем активе всего 1 балл, заработанный за три матча. Из-за этого команда находится на последнем месте в турнирной таблице квартета A.

В первом туре группового этапа Лиги Европы «легенда» в родных стенах уступила «Дюделанжу» (3:4). А в следующем поединке в еврокубках киприоты оказались слабее «Севильи» (1:0).

Но в Баку гости сумели завоевать 1 балл в ЛЕ, расписав мировую с «Карабахом» (2:2).

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После этого в домашнем первенстве АПОЭЛ уверенно разобрался с клубом «НЕА Саламис» (0:3), а спустя несколько дней подопечные Томаса Долля сыграли вничью с «АЕК Ларнакой» (0:0).

«Карабах»

На данный момент коллектив из Азербайджана находится на 2 месте в Группе A, имея в активе 4 балла. Своего оппонента с Кипра команда опережает на 3 пункта.

На старте Лиги Европы подопечные Гурбана Гурбанова крупно уступили «Севилье» (0:3), после чего на выезде «скакуны» разгромили «Дюделанж» (1:4).

В 3 встрече в рамках группового этапа «Карабах» в родных стенах расписал мировую с АПОЭЛом (2:2).

В 9 туре чемпионата Азербайджана коллектив из Баку с минимальным счетом переиграл «Сабаил» (1:0), но в следующем поединке домашнего первенства «Карабах» не выявил сильнейшего в противостоянии с «Нефтчи» (0:0).

Прогноз

На победу АПОЭЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 3,40, а на победу «Карабаха» — 3,55.

Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,63. 0