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    В Львове ожидается «низовой» поединок

    «Александрия» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Александрия» — «Сент-Этьен»
    Клод Пюэль
    В рамках матча Лиги Европы «Александрия» в Львове примет «Сент-Этьен». Матч состоится завтра. Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Александрия» — «Сент-Этьен».

    «Александрия»

    «Александрия» за три тура разжилась лишь двумя пунктами. Команда опережает «Сент-Этьен», однако количество очков у соперника такое же. Шансы на выход в плей-офф у хозяев есть, поскольку отрыв от второго места составляет три пункта.

    В этом розыгрыше ЛЕ коллектив пропустил 5 мячей. Больше всего «олени» пропустили от «Вольфсбурга». В том поединке они проиграли 3:1. После команда дважды играла вничью. 1:1 было с «Сент-Этьеном» и с «Гентом».

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    В текущем розыгрыше Лиги Европы, если учитывать квалификацию, то «Александрия» не выигрывает уже 5 матчей кряду. Хотя в целом сейчас украинский клуб имеет 4-матчевую беспроигрышную серию.

    В УПЛ «желто-черные» выиграли у «Мариуполя» 3:1 и выбили из Кубка Украины «Зарю». Кроме того, команде удалось удержать ничью в матче с «Шахтером».

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» имеет практически аналогичную статистику. Вот только разница голов у гостей чуть лучше. Она составляет -1. Безусловно, результат в Львове будет очень важным для французов с точки зрения выхода из группы.

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    «Зелено-белые» проиграли «Генту» 3:2, а в остальных случаях они играли вничью. Кроме мировой с украинской командой Les Verts также расписали мир с «Вольфсбургом» с аналогичным счетом 1:1.

    После ничьи с украинцами «Сент-Этьен» снова добыл только ничью в игре с «Амьеном» (1:1). На днях гости выиграли на своем поле у «Монако», забив один мяч.

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    • Клуб тоже пока что не блещет хорошими результатами на турнире. Пять последних игр для французского коллектива завершались без побед.

    Прогноз

    Букмекеры выставляют французов в роли фаворитов — 4.50 против 1.94.

    Для обеих команд результат этой встречи очень важен. Так что мы ожидаем осторожного футбола и прежде всего со стороны «Александрии».

    Полагаем, что без голов в игре точно не обойдется, при этом первыми вперед выйдут именно гости. На это дается коэффициент 1.53.

    Также предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.63. Все-таки хозяева будут навязывать борьбу и, скорее всего, приведет к низкому уровню результативности. 0

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