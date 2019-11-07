«Александрия» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В рамках матча Лиги Европы «Александрия» в Львове примет «Сент-Этьен». Матч состоится завтра. Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Александрия» — «Сент-Этьен».

«Александрия»

«Александрия» за три тура разжилась лишь двумя пунктами. Команда опережает «Сент-Этьен», однако количество очков у соперника такое же. Шансы на выход в плей-офф у хозяев есть, поскольку отрыв от второго места составляет три пункта.

В этом розыгрыше ЛЕ коллектив пропустил 5 мячей. Больше всего «олени» пропустили от «Вольфсбурга». В том поединке они проиграли 3:1. После команда дважды играла вничью. 1:1 было с «Сент-Этьеном» и с «Гентом».

Все прогнозы на Лигу Европы

В текущем розыгрыше Лиги Европы, если учитывать квалификацию, то «Александрия» не выигрывает уже 5 матчей кряду. Хотя в целом сейчас украинский клуб имеет 4-матчевую беспроигрышную серию.

В УПЛ «желто-черные» выиграли у «Мариуполя» 3:1 и выбили из Кубка Украины «Зарю». Кроме того, команде удалось удержать ничью в матче с «Шахтером».

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» имеет практически аналогичную статистику. Вот только разница голов у гостей чуть лучше. Она составляет -1. Безусловно, результат в Львове будет очень важным для французов с точки зрения выхода из группы.

«Зелено-белые» проиграли «Генту» 3:2, а в остальных случаях они играли вничью. Кроме мировой с украинской командой Les Verts также расписали мир с «Вольфсбургом» с аналогичным счетом 1:1.

После ничьи с украинцами «Сент-Этьен» снова добыл только ничью в игре с «Амьеном» (1:1). На днях гости выиграли на своем поле у «Монако», забив один мяч.

Клуб тоже пока что не блещет хорошими результатами на турнире. Пять последних игр для французского коллектива завершались без побед.

Прогноз

Букмекеры выставляют французов в роли фаворитов — 4.50 против 1.94.

Для обеих команд результат этой встречи очень важен. Так что мы ожидаем осторожного футбола и прежде всего со стороны «Александрии».

Полагаем, что без голов в игре точно не обойдется, при этом первыми вперед выйдут именно гости. На это дается коэффициент 1.53.

Также предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.63. Все-таки хозяева будут навязывать борьбу и, скорее всего, приведет к низкому уровню результативности. 0