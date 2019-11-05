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    «Челси» — «Аякс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Аякс»
    Донни ван де Бек
    В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» будет принимать «Аякс». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Аякс».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 05 Ноября 2019 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Аякс Аякс
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.80
  • 2
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    «Челси»

    Приняв участие в трех встречах в рамках группового этапа Лиги чемпионов, лондонский клуб сумел набрать 6 очков, благодаря чему он идет первым в своем квартете, опережая «Аякс» по дополнительным показателям.

    В стартовом туре на евроарене «аристократы» потерпели поражение от «Валенсии» (0:1). Но чуть позже во Франции гости взяли верх над «Лиллем» (1:2).

    А в следующем поединке в рамках ЛЧ подопечные Фрэнка Лэмпарда в Амстердаме переиграли «Аякс» (0:1). Затем в АПЛ «Челси» разобрался с «Бернли» (2:4).

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    30 октября в 1/8 финала Кубка Лиги лондонцы оказались слабее МЮ (1:2), но после этого синие победили «Уотфорд» в Премьер-лиге (1:2).

    «Аякс»

    Как и лондонский соперник, коллектив из Амстердама заработал 6 очков в 3 поединках Лиги чемпионов, что позволяет ему занять 2 место в турнирной таблице Группы H.

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    • В 1 туре в рамках ЛЧ «аяксиды» уверенно разобрались с «Лиллем» (3:0), а после этого нидерландская команда взяла верх над «Валенсией» (0:3).

    Третий матч в еврокубках завершился для «Аякса» домашним поражением от «Челси» (0:1).

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    Но затем в Эредивизи подопечные Эрика тен Хага разгромили «Фейеноорд» (4:0), а в 12 туре домашнего первенства амстердамский клуб победил Зволле (2:4).

    Прогноз

    На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,92, на ничью — 3,95, а на победу «Аякса» — 3,80.

    Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,55. 0

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    «Челси» — «Аякс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года. Прогноз на «Челси» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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