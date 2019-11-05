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    Испытает ли «Барселона» снова проблемы со «Славией»?

    «Барселона» — «Славия». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Славия»
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    В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» будет принимать «Славию». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 5 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Барселона» — «Славия».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 05 Ноября 2019 года
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    «Барселона»

    «Барселона» стартовала в групповом этапе Лиги чемпионов с выездной ничьей против дортмундской «Боруссии» (0:0).

    Во втором туре группы команда выиграла у «Интера» 2:1. Благодаря этому она поднялась на второе место.

    А в третьем туре она с трудом победила на выезде грядущего соперника 2:1 и стала первой в квартете.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Блауграна», несмотря на периодические провалы в этом сезоне, сейчас занимает первую строчку в испанской Примере с 22 очками.

    Поражение в прошлом туре от «Леванте» (1:3) прервало семиматчевую победную серию клуба во всех турнирах.

    «Славия»

    В первом матче группового этапа ЛЧ красно-белые сумели оказать достойное сопротивление «Интеру». Встреча завершилась ничьей, в которой миланцы спаслись в добавленное время — 1:1.

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    • Во втором поединке группы ЛЧ команда проиграла дома «Боруссии» Дортмунд (0:2), поэтому опустилась на третье место.

    В третьем туре коллектив проиграл грядущему сопернику на своем поле со счетом 1:2, хотя по игре заслуживал как минимум ничьей. Теперь он идет на четвертой строчке.

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    В предыдущих семи поединках во всех турнирах «Славия» чередовала победы и поражения, что, впрочем, не мешает ей уверенно лидировать в чешском первенстве.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 7,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Барселона» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

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