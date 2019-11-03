«Гранада» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 3 ноября 2019 года

В рамках 12-го тура испанской Примеры «Гранада» будет принимать «Реал Сосьедад». Команды встретятся 3 ноября на стадионе «Нуэво Лос-Карменес». Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Реал Сосьедад».

«Гранада»

«Гранада» подходит к матчу двенадцатого тура Примеры в тройке лидеров чемпионата. Подопечные Диего Мартинеса уступают только «Барселоне» и «Реалу».

После одиннадцати туров у «Гранады» в активе 20 очков, 18 забитых мячей и 13 пропущенных.

В предыдущем туре «Гранада» проиграла «Хетафе» (1:3), но до этого одержала две подряд минимальные победы со счетом 1:0 над «Осасуной» и «Бетисом».

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На своем поле в текущем сезоне «Гранада» одержала четыре сухие победы в пяти матчах при одном поражении.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» подходит к этому матчу с той же серией, что и «Гранада» — две подряд победы и поражение.

Подопечные Иманоля Альгуясиля обыграли «Бетис» (3:1) и «Сельту» (1:0), после чего уступили «Леванте» (1:2).

После одиннадцати матчей «Реал Сосьедад» набрал 19 очков и идет шестым. У команды 18 забитых мячей и 12 пропущенных.

На выезде у «Сосьедада» в текущем сезоне три победы, одна ничья и два поражения.

Прогноз

Победа «Гранады» в этом матче оценивается коэффициентом 3,12, ничья — 3,28, а победа «Реала Сосьедад» — 2,52.

Наш прогноз на матч — «Гранада» не проиграет с коэффициентом 1,60. 0