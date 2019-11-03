ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЕсли Моуринью возглавит «Арсенал». Победители и проигравшие Александр ОвечкинНХЛ. Рекордное очко Овечкина, шайба Свечникова и 38 сэйвов Худобина Джон МакгиннЛучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой
  • 07:51
    • «Лейкерс» в овертайме дожали «Даллас», «Чикаго» обыграл «Детройт»
  • 00:49
    • ПСЖ проиграл аутсайдеру Лиги 1
  • 21:34
    • Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
  • 21:21
    • Сборные России по баскетболу 3х3 завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
  • 20:20
    • Пападакис и Сизерон обновили мировой рекорд на этапе Гран-при в Гренобле
  • 18:15
    • Плишкова победила Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
  • 17:31
    • Варди, Виллиан, Гюндоган и Тилеманс претендуют на приз игроку октября в АПЛ
    Все новости спорта

    Ожидать ли нам веселую игру во Флоренции?

    «Фиорентина» — «Парма». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Италии 3 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Парму Календарь Серии А
    Прогноз на «Фиорентина» — «Парма»
    Кевин-Принс Боатенг
    В 11 туре итальянской Серии А «Фиорентина» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 3 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Парма».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.80
  • Играть!
    •

    «Фиорентина»

    За 10 игр в рамках итальянского первенства клуб из Флоренции сумел заработать 15 очков. Сейчас этот коллектив идет восьмым в турнирной таблице.

    С 25 сентября по 11 октября «лилии» провели хороший отрезок из четырех побед. В 5 туре Серии А подопечные Винченцо Монтеллы одолели «Сампдорию» (2:1), а затем они взяли верх над «Миланом» (1:3).

    В 7 туре чемпионата фиолетовые разобрались с «Удинезе» (1:0), а спустя неделю в товарищеской встрече эта команда взяла верх над «Пистойезе» (1:4).

    Все прогнозы на Серию А

    После паузы на матчи сборных «Фиорентина» сыграла вничью с «Брешией» (0:0), уступила «Лацио» (1:2) и переиграла «Сассуоло» (1:2).

    «Парма»

    На данный момент коллектив из одноименного итальянского города имеет на своем счету 13 очков, благодаря чему команда занимает 9 место в таблице, отставая от «Фиорентины» на 2 пункта.

  • Трансферный дайджест. 22-28 октября
  • Где продолжит карьеру воспитанник «Барселоны», кто заменит Мануэля Нойера в «Баварии», с кем хотел бы играть Карлос Вела и другие трансферные новости последних дней
  • 28/10/2019

    • После побед над «Сассуоло» (1:0) и «Торино» (3:2) в 5 и 6 турах Серии А «Парма» неожиданно потерпела поражение от аутсайдера первенства СПАЛа (1:0).

    А в следующем поединке в рамках чемпионата Италии коллектив Роберто Д’Аверсы принимал у себя дома «Дженоа». В родных стенах хозяева разгромили оппонентов (5:1).

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    В 9 туре желто-синие расписали мировую с «Интером» (2:2), а несколькими днями позже «Парма» оказалась слабее «Вероны» (0:1).

    Прогноз

    На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,40, а на победу «Пармы» — 6,20.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Томь»
  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
    • 00:58 31/10/2019     ЦСКА — «Уфа»
  • Бийол-гол. ЦСКА наказал «Уфу» за расточительность
    • 00:04 31/10/2019     Дивок Ориги
  • Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар
    • 15:02 31/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Фиорентина» — «Парма». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Италии 3 ноября 2019 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Тоже интересно
    «Спартак» Футбол Двухочковый Джордана. «Спартак» справился с резервистами «Ростова»Реакция спортивных СМИ на выход «Спартака» в четвертьфинал Кубка России Вчера в 02:430
  • 07:04
    • Хачанов и Рублев вышли в полуфинал парного турнира в Париже
  • 07:33
    • Сарри не нравится работа VAR
  • 07:18
    • Лидер «Голден Стэйт» перенес операцию и пропустит не менее трех месяцев
    «Урал» — «Арсенал» Футбол Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», ЦСКА обыграл «Уфу», «Зенит» разгромил «Томь»Обзор матчей 1/8 финала Кубка России 31/10/2019 в 23:100
  • Экспресс дня

  • Фавориты легко справятся со своими оппонентами?
  • 2.55
    •
  • 00:57
    • Российские дуэты лидируют на этапе Гран-при во Франции
  • 00:35
    • «Хоффенхайм» разгромил «Падерборн»
  • 00:17
    • Галактионов: Беспокоит отсутствие игровой практики у Рассказова и Глушенкова
    Дивок Ориги Футбол Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар«Ливерпуль» дожал «Арсенал» лишь в серии пенальти 31/10/2019 в 15:020
  • 16:34
    • УЕФА не рассматривает возможность просмотра повторов по требованию тренеров
  • 16:16
    • Свитолина одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA
  • 22:57
    • Итудис: В матче с «Зенитом» отмечу хороший уровень защиты
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие