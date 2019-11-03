«Фиорентина» — «Парма». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Италии 3 ноября 2019 года

В 11 туре итальянской Серии А «Фиорентина» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 3 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Парма».

«Фиорентина»

За 10 игр в рамках итальянского первенства клуб из Флоренции сумел заработать 15 очков. Сейчас этот коллектив идет восьмым в турнирной таблице.

С 25 сентября по 11 октября «лилии» провели хороший отрезок из четырех побед. В 5 туре Серии А подопечные Винченцо Монтеллы одолели «Сампдорию» (2:1), а затем они взяли верх над «Миланом» (1:3).

В 7 туре чемпионата фиолетовые разобрались с «Удинезе» (1:0), а спустя неделю в товарищеской встрече эта команда взяла верх над «Пистойезе» (1:4).

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После паузы на матчи сборных «Фиорентина» сыграла вничью с «Брешией» (0:0), уступила «Лацио» (1:2) и переиграла «Сассуоло» (1:2).

«Парма»

На данный момент коллектив из одноименного итальянского города имеет на своем счету 13 очков, благодаря чему команда занимает 9 место в таблице, отставая от «Фиорентины» на 2 пункта.

После побед над «Сассуоло» (1:0) и «Торино» (3:2) в 5 и 6 турах Серии А «Парма» неожиданно потерпела поражение от аутсайдера первенства СПАЛа (1:0).

А в следующем поединке в рамках чемпионата Италии коллектив Роберто Д’Аверсы принимал у себя дома «Дженоа». В родных стенах хозяева разгромили оппонентов (5:1).

В 9 туре желто-синие расписали мировую с «Интером» (2:2), а несколькими днями позже «Парма» оказалась слабее «Вероны» (0:1).

Прогноз

На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,40, а на победу «Пармы» — 6,20.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,72. 0