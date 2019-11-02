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    Как пройдет встреча на «Коммерцбанк-Арене»?

    «Айнтрахт» — «Бавария». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «Бавария»
    Роберт Левандовский
    В десятом туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 2 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.00
  • X
  • 5.35
  • 2
  • 1.40
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    «Айнтрахт»

    В девяти турах чемпионата Германии команда из Франкфурта-на-Майне набрала 14 баллов. Сейчас этот коллектив находится на 9 месте в таблице.

    После гостевой победы над «Виторией» Гимарайнш в Лиге Европы (0:1) «орлы» в Бундеслиге сыграли дома вничью с «Вердером» (2:2).

    По завершении паузы на матчи сборных «Айнтрахт» уверенно разобрался с «Байером» в чемпионате (3:0), а также взял верх над «Стандардом» в еврокубках (2:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В 9 туре Бундеслиги подопечные Ади Хюттера в Менхенгладбахе потерпели поражение от «Боруссии» М (4:2), но несколькими днями позже «орлы» одолели «Санкт-Паули» в 1/16 финала Кубка лиги (1:2).

    «Бавария»

    В своих девяти поединках немецкого первенства коллектив из Мюнхена сумел заработать 18 баллов. Сейчас эта команда идет второй в таблице, отставая от «Боруссии» М на 1 пункт.

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  • 30/10/2019

    • После разгрома «Тоттенхэма» в Лондоне в рамках матча Лиги чемпионов (2:7) баварцы дважды потеряли очки в чемпионате.

    5 октября в родных стенах подопечные Нико Ковача потерпели поражение от «Хоффенхайма» (1:2), а в следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «Аугсбургом» (2:2).

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    Но с 22 октября мюнхенцы лишь побеждают. Сперва красные одолели «Олимпиакос» в ЛЧ (2:3), а затем на «Альянц Арене» хозяева взяли верх над «Унионом» (2:1). В 1/16 финала Кубка страны баварцы оказались сильнее «Бохума» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Айнтрахта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,90, на ничью — 5,40, а на победу «Баварии» — 1,42.

    Мюнхенцы не могут позволить себе терять очки, но хозяева поединка без боя не сдадутся. Наш прогноз на матч — «Бавария» победит и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,75. 0

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