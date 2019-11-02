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    Продлит ли МЮ свою серию до четырех побед?

    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»
    Маркус Рэшфорд
    В 11 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Виталити» 2 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2019 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 15:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Борнмут»

    В десяти турах чемпионата команда из английского города Борнмут заработала 13 очков. Сейчас она занимает 9 строчку в таблице АПЛ.

    Последний раз «вишни» побеждали 20 сентября. Тогда в 6 туре Премьер-лиги на стадионе «Сент-Мэри» гости разобрались с «Саутгемптоном» (1:3). А затем в 1/16 финала Кубка лиги этот коллектив проиграл «Бертону Альбион» (2:0).

    Вылетев из розыгрыша Кубка, «Борнмут» дома сразился с «Вест Хэмом». В результативной встрече коллективы разошлись миром (2:2), а спустя неделю подопечные Эдди Хау потерпели поражение от «Арсенала» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В 9 туре АПЛ на своем поле «Борнмут» не выявил сильнейшего в матче с «Норвичем» (0:0). Следующий поединок команда также завершила безголевой ничьей в противостоянии с «Уотфордом» (0:0).

    «Манчестер Юнайтед»

    Как и ближайший соперник, коллектив из Манчестера имеет на своем счету 13 баллов. Но по второстепенным показателям команда находится на 7 месте в таблице АПЛ.

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    • После победы в серии пенальти над «Рочдейлом» в 1/16 финала Кубка лиги (1:1, 5:3) «красные дьяволы» не выигрывали в течение четырех матчей.

    В АПЛ подопечные Уле Гуннара Сульшера разошлись миром с «Арсеналом» (1:1), а затем и в Лиге Европы команда сыграла вничью с «АЗ Алкмаром» (0:0). В 8 туре чемпионата МЮ проиграл «Ньюкаслу» (1:0).

    20 октября на «Олд Траффорд» хозяева не выявили сильнейшего в битве с «Ливерпулем» (1:1), но после этого «Манчестер Юнайтед» победил в трех поединках.

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    На евроарене красные одолели «Партизан» (0:1), а несколькими днями позже коллектив Сульшера взял верх над «Норвичем» в АПЛ (1:3). В 1/8 финала Кубка лиги «манкунианцы» переиграли «Челси» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Борнмута» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничью — 3,65, а на победу МЮ — 2,23.

    Сейчас коллектив из Манчестера постепенно набирает форму, а вот «Борнмут» в последнее время играет неудачно. Наш прогноз на матч — МЮ победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,63. 0

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