«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года

В 11 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Виталити» 2 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед».

«Борнмут»

В десяти турах чемпионата команда из английского города Борнмут заработала 13 очков. Сейчас она занимает 9 строчку в таблице АПЛ.

Последний раз «вишни» побеждали 20 сентября. Тогда в 6 туре Премьер-лиги на стадионе «Сент-Мэри» гости разобрались с «Саутгемптоном» (1:3). А затем в 1/16 финала Кубка лиги этот коллектив проиграл «Бертону Альбион» (2:0).

Вылетев из розыгрыша Кубка, «Борнмут» дома сразился с «Вест Хэмом». В результативной встрече коллективы разошлись миром (2:2), а спустя неделю подопечные Эдди Хау потерпели поражение от «Арсенала» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

В 9 туре АПЛ на своем поле «Борнмут» не выявил сильнейшего в матче с «Норвичем» (0:0). Следующий поединок команда также завершила безголевой ничьей в противостоянии с «Уотфордом» (0:0).

«Манчестер Юнайтед»

Как и ближайший соперник, коллектив из Манчестера имеет на своем счету 13 баллов. Но по второстепенным показателям команда находится на 7 месте в таблице АПЛ.

После победы в серии пенальти над «Рочдейлом» в 1/16 финала Кубка лиги (1:1, 5:3) «красные дьяволы» не выигрывали в течение четырех матчей.

В АПЛ подопечные Уле Гуннара Сульшера разошлись миром с «Арсеналом» (1:1), а затем и в Лиге Европы команда сыграла вничью с «АЗ Алкмаром» (0:0). В 8 туре чемпионата МЮ проиграл «Ньюкаслу» (1:0).

20 октября на «Олд Траффорд» хозяева не выявили сильнейшего в битве с «Ливерпулем» (1:1), но после этого «Манчестер Юнайтед» победил в трех поединках.

На евроарене красные одолели «Партизан» (0:1), а несколькими днями позже коллектив Сульшера взял верх над «Норвичем» в АПЛ (1:3). В 1/8 финала Кубка лиги «манкунианцы» переиграли «Челси» (1:2).

Прогноз

На победу «Борнмута» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничью — 3,65, а на победу МЮ — 2,23.

Сейчас коллектив из Манчестера постепенно набирает форму, а вот «Борнмут» в последнее время играет неудачно. Наш прогноз на матч — МЮ победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,63. 0