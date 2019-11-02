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    Станет ли «Астон Вилла» проблемой для «Ливерпуля»?

    «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Астон Вилла» — «Ливерпуль»
    «Ливерпуль» пока не знает поражений в АПЛ
    В 11 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 2 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 8.10
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.37
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    «Астон Вилла»

    В Премьер-лиге бирмингемцы, вернувшие в нее только в этом сезоне, после десяти туров имеют на своем счету 11 очков. Они идут на 15-месте, опережая зону вылета всего на три балла.

    Проиграв 0:3 «Манчестер Сити» в своей последней игре, «вилланы». Тем самым они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, выиграв в этот период три их них.

    Посреди этой недели они, однако, переиграли в 1/8 финала Кубка Лиги «Вулверхэмптон» (2:1). В шести домашних встречах этого сезона «Астон Вилла» победила в трех из них при двух ничьих и одном поражении.

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    «Ливерпуль»

    В английской Премьер-лиге «красные» уверенно лидируют по итогам десяти сыгранных туров. Команда имеет на своем счету 28 очков.

    Мерсисайдцы одержали девять побед, а единственный раз потеряли очки 20 октября, сыграв вничью на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа уступили «Наполи» (0:2). После чего обыграли «Ред Булл» (4:3) и «Генк» (4:1).

    Посреди этой недели случилась еще одна победа, когда в 1/8 финала в феерическом матче был бит «Арсенал» дома — 5:5 и успех в серии пенальти.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,5, а ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

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