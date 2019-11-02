«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года

В 11 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 2 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

«Астон Вилла»

В Премьер-лиге бирмингемцы, вернувшие в нее только в этом сезоне, после десяти туров имеют на своем счету 11 очков. Они идут на 15-месте, опережая зону вылета всего на три балла.

Проиграв 0:3 «Манчестер Сити» в своей последней игре, «вилланы». Тем самым они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, выиграв в этот период три их них.

Посреди этой недели они, однако, переиграли в 1/8 финала Кубка Лиги «Вулверхэмптон» (2:1). В шести домашних встречах этого сезона «Астон Вилла» победила в трех из них при двух ничьих и одном поражении.

«Ливерпуль»

В английской Премьер-лиге «красные» уверенно лидируют по итогам десяти сыгранных туров. Команда имеет на своем счету 28 очков.

Мерсисайдцы одержали девять побед, а единственный раз потеряли очки 20 октября, сыграв вничью на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа уступили «Наполи» (0:2). После чего обыграли «Ред Булл» (4:3) и «Генк» (4:1).

Посреди этой недели случилась еще одна победа, когда в 1/8 финала в феерическом матче был бит «Арсенал» дома — 5:5 и успех в серии пенальти.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,5, а ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0