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    В каком темпе пройдет поединок в Зволле?

    «Зволле» — «Аякс». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Нидерландов 1 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Зволле» — «Аякс»
    Квинси Промес
    В 12 туре чемпионата Нидерландов «Зволле» будет принимать «Аякс». Встреча пройдет на стадионе «Мак 3 Парк» 1 ноября. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Зволле» — «Аякс».

    «Зволле»

    После 11 туров чемпионата Нидерландов команда из одноименного города имеет в активе 10 баллов и занимает 13 место в турнирной таблице первенства.

    Но в последних поединках в Эредивизи подопечные Джона Стегемана сумели заработать лишь 3 балла. В 7 туре «Зволле» потерпел поражение от Гронингена (2:0), а затем в родных стенах хозяева были разгромлены ПСВ (0:4).

    Неудачей для этого коллектива обернулась и встреча с «Херенвеном» (1:0), но в 10 туре чемпионата «Зволле» взял верх над «Ден Хаагом» (3:1).

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    А следующий матч в Эредивизи подопечные Стегемана провалили, уступив «Хераклесу» (4:0). В 1/32 финала Кубка страны «Зволле» разобрался с «ХСВ Хуком» (0:3).

    «Аякс»

    В своих 11 играх в рамках чемпионата Нидерландов коллектив из Амстердама сумел заработать 29 баллов, что позволяет команде быть безоговорочным лидером таблицы.

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    • После ничейного поединка против ПСВ в Эйндховене (1:1) «аяксиды» смогли победить в четырех встречах кряду в разных турнирах.

    Подопечные Эрика тен Хага одолели «Фортуну» (5:0) и «Гронинген» (2:0) в Эредивизи, затем они взяли верх над «Валенсией» в Лиге чемпионов (0:3), а чуть позже переиграли «Ден Хааг» в домашнем первенстве (0:2).

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    В 10 туре чемпионата «Аякс» разобрался с «Ваалвейком» (1:2), но на евроарене в Амстердаме хозяева потерпели поражение от «Челси» (0:1). А в следующей встрече этот коллектив разгромил «Фейеноорд» (4:0).

    Прогноз

    Победа «Зволле» в матче 12 тура чемпионата Нидерландов оценивается коэффициентом 18,0, на ничью букмекеры предлагают котировку 9,10, а на победу «Аякса» — 1,13.

    Наш прогноз — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,77. 0

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    «Зволле» — «Аякс». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Нидерландов 1 ноября 2019 года. Прогноз на «Зволле» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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