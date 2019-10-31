«Мальорка» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Примеры 31 октября 2019 года

В рамках одиннадцатого тура чемпионата Испании «Мальорка» будет принимать «Осасуну». Встреча пройдет 31 октября на стадионе «Иберостар». Начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Мальорка» — «Осасуна».

«Мальорка»

В октябре «Мальорка» выдала единственную пока что свою серию из двух побед подряд. В эту серию вошли две сухие победы: 2:0 над «Эспаньолом» и сенсационные 1:0 против «Реала».

Но в 10-м туре «Мальорка» вновь проиграла (до двух подряд побед у команды было три поражения кряду). На выезде подопечные Висенте Морено минимально уступили «Леганесу» (0:1).

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«Мальорка», которая в этом сезоне вернулась в Примеру, ведет борьбу за выживание. После десяти туров команда занимает 15-е место в таблице чемпионата Испании, но лишь на 1 очко впереди зоны вылета.

У «Мальорки» в активе 10 очков, 7 забитых мячей и 13 пропущенных. По забитым у команды четвертый худший результат в лиге. Интересно, что в восьми из десяти матчей «Мальорки» в Примере забивала только одна команда.

«Осасуна»

«Осасуна» подходит к очередному туру после домашней победы над «Валенсией» (3:1) в десятом туре Примеры.

Перед этим подопечные Хагобы Аррасате со счетом 0:1 в гостях проиграли «Гранаде», а также обыграли «Вильярреал» (2:1).

В текущем чемпионате «Осасуна» одержала всего две победы и две из них — в трех последних турах.

В таблице Примеры «Осасуна», набрав 14 очков, занимает девятое место. У команды 10 забитых голов и 9 пропущенных. В пяти выездных матчах команда забила только 3 гола.

Прогноз

На победу «Мальорки» букмекеры дают коэффициент 2,61, на ничью — 3,06, на победу «Осасуны» — 3,20.

Прогноз на матч «Мальорка» — «Осасуна» — «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,75. 0