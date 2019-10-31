«Мальорка» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Примеры 31 октября 2019 года

«Мальорка»
В октябре «Мальорка» выдала единственную пока что свою серию из двух побед подряд. В эту серию вошли две сухие победы: 2:0 над «Эспаньолом» и сенсационные 1:0 против «Реала».
Но в 10-м туре «Мальорка» вновь проиграла (до двух подряд побед у команды было три поражения кряду). На выезде подопечные Висенте Морено минимально уступили «Леганесу» (0:1).
«Мальорка», которая в этом сезоне вернулась в Примеру, ведет борьбу за выживание. После десяти туров команда занимает 15-е место в таблице чемпионата Испании, но лишь на 1 очко впереди зоны вылета.
У «Мальорки» в активе 10 очков, 7 забитых мячей и 13 пропущенных. По забитым у команды четвертый худший результат в лиге. Интересно, что в восьми из десяти матчей «Мальорки» в Примере забивала только одна команда.
«Осасуна»
«Осасуна» подходит к очередному туру после домашней победы над «Валенсией» (3:1) в десятом туре Примеры.
Перед этим подопечные Хагобы Аррасате со счетом 0:1 в гостях проиграли «Гранаде», а также обыграли «Вильярреал» (2:1).
В текущем чемпионате «Осасуна» одержала всего две победы и две из них — в трех последних турах.
В таблице Примеры «Осасуна», набрав 14 очков, занимает девятое место. У команды 10 забитых голов и 9 пропущенных. В пяти выездных матчах команда забила только 3 гола.
Прогноз
На победу «Мальорки» букмекеры дают коэффициент 2,61, на ничью — 3,06, на победу «Осасуны» — 3,20.
Прогноз на матч «Мальорка» — «Осасуна» — «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,75. 0