«Оренбург» — «Химки». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Кубка России 31 октября 2019 года

В четверг, 31 октября, «Оренбург» будет принимать на своем поле «Химки» в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на «Оренбург» — «Химки».

«Оренбург»

«Оренбург» после провального старта сезона выдал удачную серию, выиграв пять из последних восьми матчей при двух поражениях и одной ничьей.

Команда начала серию из трех побед подряд как раз с прошлой стадии Кубка России, одолев «Чертаново» со счетом 2:0. Оба мяча команда забила уже в экстра-таймах.

Все прогнозы на футбол

Затем были биты «Спартак» (2:1) и «Динамо» (2:0) в РПЛ. Серия была прервана домашним поражением против «Крыльев Советов» (0:1), а в прошлом туре удалось на выезде выстоять против «Краснодара» — 1:1.

В турнирной таблице РПЛ «бело-синие» с 15 очками после 14 туров идут на 12-м месте, опережая зону переходных матчей всего на один пункт.

«Химки»

Команда делает все, чтобы вернуться в элитный дивизион чемпионата России. «Химки» разместились на втором месте в таблице ФНЛ, набрав 43 очка. Отставание от «Торпедо» составляет всего 4 пункта.

На прошлой стадии Кубка России подопечные Андрея Талалаева разбили «Рубин» — 3:0. Голы на свой счет записали Корян, Кухарчук и Гапон. Этот результат против представителя РПЛ стал неожиданностью, несмотря на то, что казанцы ныне далеки от своей лучшей формы.

В ФНЛ «Химки» одержали три победы в четырех последних матчах. Поражение состоялось против «Нижнего Новгорода» (0:1), а в последних двух играх удалось одолеть «Армавир» (1:0) и «Авангард» (3:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 1.93, победа «Химок» — 3.95, ничья — 3.55.

Клуб РПЛ столкнется с достойным сопротивлением, здесь не стоит делать акцент на разные дивизионы двух команд. Тем не менее, родной стадион, более высокая организация игры и хорошая форма позволят хозяевам победить. Предлагаем поставить на победу «Оренбурга» за 1.93. 0