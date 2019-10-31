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    Сможет ли «Оренбург» справиться с одним из лидеров ФНЛ?

    «Оренбург» — «Химки». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Кубка России 31 октября 2019 года

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    Прогноз на «Оренбург» — «Химки»
    «Оренбург» набрал хороший ход
    В четверг, 31 октября, «Оренбург» будет принимать на своем поле «Химки» в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на «Оренбург» — «Химки».
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    Футбол. Россия. Кубок 31 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.80
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    «Оренбург»

    «Оренбург» после провального старта сезона выдал удачную серию, выиграв пять из последних восьми матчей при двух поражениях и одной ничьей.

    Команда начала серию из трех побед подряд как раз с прошлой стадии Кубка России, одолев «Чертаново» со счетом 2:0. Оба мяча команда забила уже в экстра-таймах.

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    Затем были биты «Спартак» (2:1) и «Динамо» (2:0) в РПЛ. Серия была прервана домашним поражением против «Крыльев Советов» (0:1), а в прошлом туре удалось на выезде выстоять против «Краснодара» — 1:1.

    В турнирной таблице РПЛ «бело-синие» с 15 очками после 14 туров идут на 12-м месте, опережая зону переходных матчей всего на один пункт.

    «Химки»

    Команда делает все, чтобы вернуться в элитный дивизион чемпионата России. «Химки» разместились на втором месте в таблице ФНЛ, набрав 43 очка. Отставание от «Торпедо» составляет всего 4 пункта.

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    На прошлой стадии Кубка России подопечные Андрея Талалаева разбили «Рубин» — 3:0. Голы на свой счет записали Корян, Кухарчук и Гапон. Этот результат против представителя РПЛ стал неожиданностью, несмотря на то, что казанцы ныне далеки от своей лучшей формы.

    В ФНЛ «Химки» одержали три победы в четырех последних матчах. Поражение состоялось против «Нижнего Новгорода» (0:1), а в последних двух играх удалось одолеть «Армавир» (1:0) и «Авангард» (3:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 1.93, победа «Химок» — 3.95, ничья — 3.55.

    Клуб РПЛ столкнется с достойным сопротивлением, здесь не стоит делать акцент на разные дивизионы двух команд. Тем не менее, родной стадион, более высокая организация игры и хорошая форма позволят хозяевам победить. Предлагаем поставить на победу «Оренбурга» за 1.93. 0

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    «Оренбург» — «Химки». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Кубка России 31 октября 2019 года. Прогноз на «Оренбург» — «Химки». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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