«Реал Сосьедад» — «Леванте». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Примеры 30 октября 2019 года

30 октября на «Аноэта» в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» примет «Леванте. Поединок 11 тура испанской Примеры начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Леванте».

«Реал Сосьедад»

Первую половину сезона в Примере «Реал Сосьедад» проводит отлично. Хозяева находятся в тройке лидеров чемпионата — 3 место и 19 очков в активе.

«Сан-себастьянцы» выиграли два последних матча Примеры. Они обыграли «Сельту» с минимальным счетом на выезде. Также команда наказала «Бетис» при родных трибунах со счетом 3:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

Вообще «бело-голубые» выиграли 5 из 6 домашних встреч в чемпионате. Лишь однажды за этот период они терпели поражение. Помимо этого можно отметить, что «Реал Сосьедад» забивал не менее двух мячей в 5 из 6 домашних игр.

Команда по-прежнему остается бел Ильяраменди, который сломал лодыжку. Также в лазарете находится Элустондо.

«Леванте»

«Леванте» располагается во второй половине турнирной таблицы. Гости находятся на 13 строчке с 11 очками в активе. От зоны вылета они всего в двух пунктах. При этом победа может позволить им слегка подняться.

В этом месяце команда провела три поединка и только в одном из них она побеждала. Это было в начале октября в матче с «Леганесом» (1:2). После «лягушки» проиграли «Севилье» 1:0 и «Эспаньолу» с аналогичным счетом, только дома.

На выезде гости проиграли в 4 из 5 выступлений. В конце прошлого сезона «Леванте» тоже не блистал победами в чужих стенах и в основном уступал своим соперникам.

Лазарет не пустует. Неманья Радойа и Ойер Оласабал, а также Тоно — все эти футболисты получили травму.

Прогноз

«Реал Сосьедад» выглядит намного увереннее своего соперника. Хозяева хорошо играют дома. Особенно хорошо они выступают в матчах против «Леванте». Гостям команда не проигрывала в 10 из 11 очных противостояний.

На это обратили внимание и букмекеры, которые предлагают 1.50 на «сан-себастьянцев» и 6.10 на «лягушек».

В составе хозяев есть пара неплохих бомбардиров, так что ставим на двойной исход «П1 и ТБ 2.5» за 2.04. 0