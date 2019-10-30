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    Удержится ли «Наполи» в зоне Лиги чемпионов?

    «Наполи» — «Аталанта». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Серии А 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Наполи» — «Аталанта»
    «Наполи» на один балл опережает пятое место
    В 10 туре итальянской Серии А состоится поединок между футбольным клубом «Наполи» и «Аталанта». Матч будет проводиться на стадионе «Сан Паоло». Начало в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Аталанта».
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.05
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  • 3.70
  • 2
  • 3.40
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    «Наполи»

    Октябрь начался с выездной ничьей с бельгийским «Генком» (0:0) в рамках Лиги чемпионов. После его подопечные Карло Анчелотти в Турине разошлись миром с «Торино» (0:0) в Серии А.

    В последних матчах «Наполи» на своем поле победил «Верону» (2:0) в чемпионате, а потом с трудом справился в Австрии с «Ред Булл Зальцбургом» (3:2) в Лиге чемпионов.

    Затем «адзурри» не сумели победить СПАЛ на выезде, сыграв 1:1.

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    После 9 туров «Наполи» с 17 очками на 4-м месте в чемпионате Италии. Отрыв от пятой позиции вне зоны Лиги чемпионов составляет один балл.

    «Аталанта»

    В октябре «Аталанта» одержала только две победы в пяти матчах. В первом из них произошло поражение от «Шахтера» (1:2) дома в Лиге чемпионов.

    6 октября коллектив из Бергамо разобрался с «Лечче» в национальном первенстве (3:1). В 8 туре чемпионата команда упустила преимущество, из-за чего сыграла вничью с «Лацио» (3:3).

    После этого «нерадзурри» проиграли в гостях «Манчестер Сити» (1:5), а в предыдущем туре разгромили на своем поле «Удинезе» (7:1).

    По итогам девяти туров клуб идет на третьем месте с отрывом в три очка от грядущего соперника.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех гостей оценивается в 3,4, а ничья — в 3,7.

    Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

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    «Наполи» — «Аталанта». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Серии А 30 октября 2019 года. Прогноз на «Наполи» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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