«Наполи» — «Аталанта». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Серии А 30 октября 2019 года

В 10 туре итальянской Серии А состоится поединок между футбольным клубом «Наполи» и «Аталанта». Матч будет проводиться на стадионе «Сан Паоло». Начало в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Аталанта».

«Наполи»

Октябрь начался с выездной ничьей с бельгийским «Генком» (0:0) в рамках Лиги чемпионов. После его подопечные Карло Анчелотти в Турине разошлись миром с «Торино» (0:0) в Серии А.

В последних матчах «Наполи» на своем поле победил «Верону» (2:0) в чемпионате, а потом с трудом справился в Австрии с «Ред Булл Зальцбургом» (3:2) в Лиге чемпионов.

Затем «адзурри» не сумели победить СПАЛ на выезде, сыграв 1:1.

После 9 туров «Наполи» с 17 очками на 4-м месте в чемпионате Италии. Отрыв от пятой позиции вне зоны Лиги чемпионов составляет один балл.

«Аталанта»

В октябре «Аталанта» одержала только две победы в пяти матчах. В первом из них произошло поражение от «Шахтера» (1:2) дома в Лиге чемпионов.

6 октября коллектив из Бергамо разобрался с «Лечче» в национальном первенстве (3:1). В 8 туре чемпионата команда упустила преимущество, из-за чего сыграла вничью с «Лацио» (3:3).

После этого «нерадзурри» проиграли в гостях «Манчестер Сити» (1:5), а в предыдущем туре разгромили на своем поле «Удинезе» (7:1).

По итогам девяти туров клуб идет на третьем месте с отрывом в три очка от грядущего соперника.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех гостей оценивается в 3,4, а ничья — в 3,7.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0