«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Кубка Английской лиги 30 октября 2019 года

В 1/8 финала Кубка Английской лиги «Ливерпуль» будет принимать «Арсенал». Матч состоится 30 октября на стадионе «Энфилд». Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Арсенал».

«Ливерпуль»

На стадии 1/16 финала Кубка лиги «мерсисайдцы» без проблем разобрались с клубом «Милтон Кинс Донс» (2:0) и прошли в следующий раунд плей-офф.

После этой победы красные одолели «Шеффилд Юнайтед» в гостях (0:1), а также взяли верх над «РБ Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов (4:3).

Чуть позже «Ливерпуль» победил «Лестер» в 8 туре АПЛ, а после паузы на матчи сборных подопечные Юргена Клоппа расписали мировую с МЮ (1:1).

Все прогнозы на футбол

Затем в очередной игре на евроарене красные разгромили «Генк» (1:4). В 10 туре Премьер-лиги «Ливерпуль» дома переиграл «Тоттенхэм» (2:1). Сейчас «мерсисайдцы» являются лидерами чемпионата.

«Арсенал»

На стадии 1/16 финала Кубка Английской лиги «канониры» легко прошли «Ноттингем Форест», разгромив представителей Чемпионшипа со счетом 5:0.

А неделей позже в чемпионате лондонцы сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Затем в Лиге Европы «канониры» крупно победили «Стандард» (4:0).

В 8 туре Премьер-лиги «Арсенал» минимально переиграл «Борнмут» дома (1:0), а в следующем матче АПЛ подопечные Унаи Эмери потерпели поражение от «Шеффилда Юнайтед» (1:0).

В третьей встрече в рамках ЛЕ лондонцы взяли верх над «Виторией» Гимарайнш (3:2), а спустя несколько дней команда не выявила сильнейшего в противостоянии с «Кристал Пэлас» (2:2). Сейчас «Арсенал» идет пятым в таблице чемпионата.

Прогноз

На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают 1,79, на ничью — 4,10, а на победу «Арсенала» 4,30.

Безусловно, хозяева поединка воспользуются проблемами лондонцев в обороне, но и нападение гостей способно поразить ворота соперников. Игра должна быть результативной. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,53. 0