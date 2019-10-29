«Брешиа» — «Интер». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Серии А 29 октября 2019 года

В 10 туре итальянской Серии А состоится поединок между «Брешией» и футбольным клубом «Интер». Матч будет проводиться на стадионе «Марио Ригамонти». Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Брешиа» — «Интер».

«Брешиа»

«Брешиа» находится в зоне вылета — на 18 месте. Хозяева набрали лишь 7 очков. Команда проиграла 5 из 8 матчей чемпионата и сейчас в Серии А она не может победить уже 4 встречи кряду.

В субботу «ласточки» проиграли клубу «Дженоа» 3:1, выигрывая при этом по ходу поединка. На прошлых выходных «бело-голубые» добыли один балл благодаря нулевой ничье с «Фиорентиной».

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Еще два поражения команда потерпела в матчах с «Наполи» (2:1) и «Ювентусом» (1:2). Кроме того, нужно указать на тот факт, что «Брешиа» не выиграла ни одного матча на своем поле в нынешнем сезоне — 2 поражения и одна ничья.

«Интер»

«Интер» идет на второй позиции, ведя борьбу за первую строчку с «Ювентусом». Команда Конте старается не терять баллы в подобных противостояниях и пока что ей это удается. Поражение 1:2 от «Юве» три тура назад стало первым для гостей в этом сезоне Серии А.

После фиаско «нерадзурри» выиграли 3:4 у «Сассуоло», однако вчера команда все же потеряла два пункта, сыграв вничью с «Пармой» (2:2).

«Черно-синие» выиграли 4 последних поединка, проводившихся на выезде.

Миланцы приедут в гости к «Брешии» без Санчеса, Сенси и Д’Амброзио. Все три футболиста травмированы.

Прогноз

«Интер» — фаворит встречи — 5.80 против 1.55. Ничейный исход, которого гости не хотят, оценивается коэффициентом 4.50.

«Нерадзурри» неплохо забивают даже в гостях. В четырех предыдущих играх они отличались двумя и более голами. При этом команда Конте и пропускала как минимум дважды в последних трех выездных поединках.

Предлагаем поставить на исход «Х2 и ТБ 2.5» с коэффициентом 1.98. В последних играх «Интер» достаточно пропускал и забивал. Так что голы в этот раз тоже должны быть. 0