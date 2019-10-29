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    «Интер» постарается не потерять очки

    «Брешиа» — «Интер». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Серии А 29 октября 2019 года

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    Прогноз на «Брешиа» — «Интер»
    Ромелу Лукаку
    В 10 туре итальянской Серии А состоится поединок между «Брешией» и футбольным клубом «Интер». Матч будет проводиться на стадионе «Марио Ригамонти». Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Брешиа» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 5.80
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.52
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    «Брешиа»

    «Брешиа» находится в зоне вылета — на 18 месте. Хозяева набрали лишь 7 очков. Команда проиграла 5 из 8 матчей чемпионата и сейчас в Серии А она не может победить уже 4 встречи кряду.

    В субботу «ласточки» проиграли клубу «Дженоа» 3:1, выигрывая при этом по ходу поединка. На прошлых выходных «бело-голубые» добыли один балл благодаря нулевой ничье с «Фиорентиной».

    Все прогнозы на Серию А

    Еще два поражения команда потерпела в матчах с «Наполи» (2:1) и «Ювентусом» (1:2). Кроме того, нужно указать на тот факт, что «Брешиа» не выиграла ни одного матча на своем поле в нынешнем сезоне — 2 поражения и одна ничья.

    «Интер»

    «Интер» идет на второй позиции, ведя борьбу за первую строчку с «Ювентусом». Команда Конте старается не терять баллы в подобных противостояниях и пока что ей это удается. Поражение 1:2 от «Юве» три тура назад стало первым для гостей в этом сезоне Серии А.

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    После фиаско «нерадзурри» выиграли 3:4 у «Сассуоло», однако вчера команда все же потеряла два пункта, сыграв вничью с «Пармой» (2:2).

    «Черно-синие» выиграли 4 последних поединка, проводившихся на выезде.

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    Прогноз

    «Интер» — фаворит встречи — 5.80 против 1.55. Ничейный исход, которого гости не хотят, оценивается коэффициентом 4.50.

    «Нерадзурри» неплохо забивают даже в гостях. В четырех предыдущих играх они отличались двумя и более голами. При этом команда Конте и пропускала как минимум дважды в последних трех выездных поединках.

    Предлагаем поставить на исход «Х2 и ТБ 2.5» с коэффициентом 1.98. В последних играх «Интер» достаточно пропускал и забивал. Так что голы в этот раз тоже должны быть. 0

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    «Брешиа» — «Интер». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Серии А 29 октября 2019 года. Прогноз на «Брешиа» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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