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    Продлит ли «Наполи» серию победу над СПАЛом?

    СПАЛ — «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 27 октября

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    Прогноз на СПАЛ — «Наполи»
    «Наполи»
    В рамках девятого тура Серии А «Наполи» на выезде сыграет со СПАЛом. Матч пройдет 27 октября в Ферраре. Начало — в 17:00 мск. Прогноз на СПАЛ — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 7.00
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 1.43
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    СПАЛ

    В конце сентября СПАЛ потерпел три поражения подряд, уступив на выезде «Сассуоло» (0:3), проиграв дома «Лечче» (1:3) и в Турине уступив «Ювентусу» (0:2).

    Неудачную серию прервала домашняя победа над «Пармой» (1:)) — вторая в сезоне. В последнем матче СПАЛ на выезде проиграл «Кальяри» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    После 8 туров СПАЛ с 6 очками занимает 19 место в таблице Серии А. Разница мячей 6-15, три гола забил Андреа Петанья, еще два Федерико Ди Франческо.

    В прошлом сезоне СПАЛ дважды проиграл 0:1 в гостях, 1:2 дома. Сезоном ранее СПАЛ проиграл 0:1 в Неаполе и 2:3 дома.

    «Наполи»

    Неаполитанцы в конце сентября уступили «Кальяри» (0:1) на своем поле, потерпев второе поражение в сезоне, после чего дома победили «Брешию» (2:1).

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    Октябрь начался с выездной ничьей с бельгийским «Генком» (0:0) в рамках Лиги чемпионов, после его подопечные Карло Анчелотти в Турине разошлись миром с «Торино» (0:0) в Серии А.

    В последних матчах «Наполи» на своем поле победил «Верону» (2:0) в чемпионате, а потом с трудом справился в Австрии с «Ред Булл Зальцбургом» (3:2) в Лиге чемпионов.

    Календарь и таблица Серии А

    После 8 туров «Наполи» с 16 очками на 4-м месте в чемпионате Италии. Разница мячей 17-10, четыре гола забил Дрис Мертенс, еще три Лоренцо Инсинье.

    Прогноз

    На победу СПАЛа букмекеры дают коэффициент 7,00, на ничейный результат — 4,70, а на победу «Наполи» — 1,45.

    Прогнозируем, что неаполитанцы продлят серию побед на СПАЛом, которая длится уже два сезона.

    На своем поле СПАЛ оба раза давал бой неаполитанцам, так что можно ждать результативного матча. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют» за 1,80. 0

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