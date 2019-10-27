«Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 27 октября 2019 года

В воскресенье, 27 октября, «Сельта» будет принимать на своем поле «Реал Сосьедад» в 10-м туре испанской Примеры. Начало матча — в 14:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Реал Сосьедад».

«Сельта»

После девяти туров команда находится на 17-й позиции в турнирной таблице, набрав 9 очков. От зоны вылета отделают только лучшие дополнительные показатели, чем у «Бетиса».

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В восьмом туре «Сельта» прервала серию из пяти матчей без побед, одолев дома «Атлетик» со счетом 1:0.

Однако это был лишь проблеск, как и ничья 21 сентября с мадридским «Атлетико» (0:0). В прошлом туре «кельты» гостили у «Алавеса» и уступили — 0:2.

«Реал Сосьедад»

Сентябрь выдался для баскского клуба весьма удачным. Клуб из Сан-Себастьяна начал его с домашней победы над мадридским «Атлетико» (2:0).

Затем на выезде был обыгран «Эспаньол» (3:1), а вернувшись домой подопечные Иманоля Альгуасиля разгромили «Алавес» (3:0).

Затем было боевое поражение от «Севильи» (2:3), неудача против «Хетафе» (1:2) и ничья с «Осасуной» (0:0). В прошлом туре удалось прервать эту серию домашней победой над «Бетисом» — 3:1.

В настоящий момент команда идет пятой в турнирной таблице, отставая от «Вильярреала» и «Гранады» на один пункт.

Прогноз

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2.60, тогда как успех хозяев оценивается в 2.75, а ничья — в 3.50.

«Сельта» — аутсайдер, но команда все-таки лучше играет дома, где может дать бой любому сопернику. Гости ведут борьбу за зону Лиги чемпионов и все-таки показывают качественный футбол на фоне соперника. Предлагаем поставить на победу «Сосьедада» с форой 0 за 1.89. 0