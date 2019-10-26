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    «Ахмат» и «Арсенал» много не забьют

    «Ахмат» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч РПЛ 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ахмат» — «Арсенал»
    «Арсенал» проиграл 4 последние встречи на выезде
    В 14 туре российской Премьер-лиги сойдутся «Ахмат» и «Арсенал». Местом встречи этих двух команд станет «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало в 16:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Арсенал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Октября 2019 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Ахмат»

    «Ахмат» с большим трудом держится на плаву. Клуб из Грозного находится в конце турнирной таблицы, а точнее на 14 строчке. В активе хозяев 12 очков. Если команда потерпит очередное поражение, то это может привести к потере текущей позиции.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» проиграл 2 из 3 последних матчей в РПЛ. В начале месяца коллектив одержал вторую за весь чемпионат победу над «Уфой» со счетом 0:1. Перед этим было поражение от «Сочи» со счетом 2:0.

    В прошлом уик-энде «зелено-белые» проиграли «Локомотиву» 0:2.

    «Ахмат» довольно много пропускает, хоть матчи с участием этого клуба редко проходят результативно. За 13 туров подопечные Игоря Шалимова пропустили 19 голов, при этом разница мячей составляет -11.

    «Арсенал»

    У тульского «Арсенала» пока что ситуация полегче. Хотя поводов для радости последние результаты не дают. Команда оставалась без побед в 6 встречах турнира. В четырех из них «канониры» терпели поражение.

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    В последнем поединке «оружейники» договорились о мировой с «Сочи». Матч закончился со счетом 1:1. До перерыва на международные матчи команда проиграла две встречи подряд. Соперниками выступили «Локомотив» (2:1) и «Краснодар» (2:0).

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    • В этом сезоне «Арсенал» чаще всего пропускал не более двух мячей. В любом случае ворота гостей редко остаются пустыми.

    Прогноз

    2.46 дают на «Ахмат» и 3.05 предлагают на «Арсенал». Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3.30.

    Обеим командам нужна победа, чтобы прервать серию неудач. Очень вероятно, что мячей будет забито мало. Возможно, что исход поединка решит даже один гол.

    Сложно понять, кто может взять инициативу на себя, поэтому сосредоточимся на тоталах. Прогноз — тотал меньше 2.5 за 1.68. 0

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    «Ахмат» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч РПЛ 26 октября 2019 года. Прогноз на «Ахмат» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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