ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободается ЦСКА — «Ференцварош»Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровесной Лэмпард продолжает добиваться успехов у руля «Челси»«Челси» выдал лучшее выступление при Лэмпарде
  • 23:52
    • «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Турции
  • 21:46
    • ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Москве
  • 00:04
    • «Арсенал» вырвал победу у «Витории», «Севилья» разгромила «Дюделанж»
  • 22:37
    • ЦСКА проиграл «Йокериту», «Локомотив» дожал «Барыс»
  • 22:20
    • «Порту» и «Рейнджерс» сыграли вничью
  • 22:09
    • «Рома» упустила победу над менхенгладбахской «Боруссией»
  • 21:52
    • Гол Марсьяля принес «МЮ» победу над «Партизаном»
    Все новости спорта

    «Сити» не будет напрягаться в матче с «Астон Виллой»

    «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 26 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Астон Виллу Календарь АПЛ
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»
    Рахим Стерлинг
    В десятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 26 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Октября 2019 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 14:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.12
  • X
  • 10.00
  • 2
  • 18.00
  • Играть!
    •

    «Манчестер Сити»

    После девяти туров Премьер-лиги команда из Манчестера идет второй в таблице с 19 баллами в активе. От «Ливерпуля» «горожане» отстают на 6 пунктов.

    Оправившись от поражения в противостоянии с «Норвичем» в 5 туре АПЛ (3:2), подопечные Пепа Гвардиолы выиграли всухую 3 следующие встречи. «Манчестер Сити» одолел «Шахтер» (0:3), разгромил «Уотфорд» (8:0) и взял верх над «Престоном» в Кубке лиги (0:3).

    Затем «горожане» победили «Эвертон» (1:3) в Премьер-лиге и «Динамо» Загреб (2:0) в Лиге чемпионов. А в 8 туре АПЛ манчестерский клуб уступил «Вулверхэмптону» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Но по завершении паузы на матчи сборных «Сити» разобрался с «Кристал Пэлас» (0:2), а также взял 3 очка в ЛЧ, переиграв «Аталанту» (5:1).

    «Астон Вилла»

    Сейчас клуб из Бирмингема находится на 12 строчке в турнирной таблице чемпионата. За 9 матчей эта команда заработала 11 очков.

  • Работа на Рождество. «Ливерпулю» повезло с календарем, «МанСити» — нет
  • В декабре-январе английская Премьер-лига вновь порадует любителей футбола большим количеством матчей
  • 19/10/2019

    • Последний раз в Премьер-лиге «львы» проигрывали в 6 туре. Тогда в Лондоне гости потерпели поражение от «Арсенала» (3:2).

    Затем «Астон Вилла» встретилась с «Брайтоном» в 1/16 финала Кубка лиги. В выездном поединке подопечные Дина Смита разобрались с «чайками» (1:3).

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    В 7 туре чемпионата «львы» расписали мировую с «Бернли» (2:2), а спустя неделю коллектив из Бирмингема разгромил «Норвич» (1:5). В последнем на сегодняшний день матче «Астон Вилла» вновь одолела «Брайтон» (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры не сомневаются в победе «Ман Сити», оценивая этот исход коэффициентом 1,10, на ничью они предлагают котировку 12,0, а на победу «Астон Виллы» — 24,0.

    После Лиги чемпионов многие футболисты «Сити» получат отдых, а сама команда не будет играть на полную силу. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.03
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Майнц — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вильярреал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тамбов — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019     «Лейпциг» — «Зенит»
  • Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьей
    • Вчера в 02:24     Адам Лаллана
  • Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
    • 14:56 21/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 26 октября 2019 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в ПрагеПомогли сэйвы Марка-Андре тер Штегена и креативность Лионеля Месси Вчера в 12:100
  • 19:21
    • Клопп: Я не особо наслаждался игрой с «Генком», а вот результатом — это да
  • 17:04
    • Ракицкий попал в команду недели Лиги чемпионов
  • 16:21
    • Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
    «Лейпциг» — «Зенит» Футбол Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьейРеакция спортивных СМИ на поражение «Зенита» от «Лейпцига» Вчера в 02:240
  • Экспресс дня

  • «Лестер» попробует удержаться в лидирующей тройке
  • 4.03
    •
  • 00:19
    • Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»
  • 23:38
    • Гончаренко: Причина поражения — не упущенные моменты, а то, что второй тайм гораздо хуже первого
  • 23:25
    • Влашич: ЦСКА доминировал всю игру
    Зинедин Зидан Футбол Отставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев«Реал» пока не может вернуться на триумфальную тропу после возвращения Зинедина Зидана, но отказываться от француза не стоит Вчера в 01:540
  • 23:10
    • Чалов: Футбол нас наказал
  • 22:48
    • «Краснодар» играет вничью с «Трабзонспором» после первого тайма
  • 21:28
    • Марш: «Зальцбург» сам себе усложнил жизнь, но шансы еще есть
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие