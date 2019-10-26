«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 26 октября 2019 года

В десятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 26 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

«Манчестер Сити»

После девяти туров Премьер-лиги команда из Манчестера идет второй в таблице с 19 баллами в активе. От «Ливерпуля» «горожане» отстают на 6 пунктов.

Оправившись от поражения в противостоянии с «Норвичем» в 5 туре АПЛ (3:2), подопечные Пепа Гвардиолы выиграли всухую 3 следующие встречи. «Манчестер Сити» одолел «Шахтер» (0:3), разгромил «Уотфорд» (8:0) и взял верх над «Престоном» в Кубке лиги (0:3).

Затем «горожане» победили «Эвертон» (1:3) в Премьер-лиге и «Динамо» Загреб (2:0) в Лиге чемпионов. А в 8 туре АПЛ манчестерский клуб уступил «Вулверхэмптону» (0:2).

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Но по завершении паузы на матчи сборных «Сити» разобрался с «Кристал Пэлас» (0:2), а также взял 3 очка в ЛЧ, переиграв «Аталанту» (5:1).

«Астон Вилла»

Сейчас клуб из Бирмингема находится на 12 строчке в турнирной таблице чемпионата. За 9 матчей эта команда заработала 11 очков.

Последний раз в Премьер-лиге «львы» проигрывали в 6 туре. Тогда в Лондоне гости потерпели поражение от «Арсенала» (3:2).

Затем «Астон Вилла» встретилась с «Брайтоном» в 1/16 финала Кубка лиги. В выездном поединке подопечные Дина Смита разобрались с «чайками» (1:3).

В 7 туре чемпионата «львы» расписали мировую с «Бернли» (2:2), а спустя неделю коллектив из Бирмингема разгромил «Норвич» (1:5). В последнем на сегодняшний день матче «Астон Вилла» вновь одолела «Брайтон» (2:1).

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе «Ман Сити», оценивая этот исход коэффициентом 1,10, на ничью они предлагают котировку 12,0, а на победу «Астон Виллы» — 24,0.

После Лиги чемпионов многие футболисты «Сити» получат отдых, а сама команда не будет играть на полную силу. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,65. 0