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    Одержит ли «Ренн» свою первую победу в Лиге Европы?

    «Ренн» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ренн» — «ЧФР Клуж»
    «Ренн» не выигрывает уже девять матчей
    В четверг, 24 октября, «Ренн» будет принимать на своем поле «ЧФР Клуж» в третьем туре группового этапа Лиги Европы в квартете E. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «ЧФР Клуж».
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.80
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.75
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    «Ренн»

    В первом туре второго по значимости еврокубка бретонцы на своей территории расписали мировую с шотландским «Селтиком» (1:1). Соперники обменялсь голами с 11-метровой отметки.

    После этого французский клуб потерпел поражение от «Лацио» (2:1) во втором туре. Тем самым «Ренн» идет на последнем, четвертом месте группы.

    С первого сентября подопечные Жюльена Стефана не могут порадовать болельщиков победой в любом турнире. Безвыигрышная серия коллектива достигла девяти матчей при четырех ничьих.

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    «ЧФР Клуж»

    Свой стартовый матч в Лиге Европы румынский клуб провел очень удачно, сенсационно переиграв «Лацио» (2:1), благодаря чему возглавили Группу Е.

    Но в следующих поединках в турнирах внутри страны «железнодорожники» выступили не так ярко. 22 сентября подопечные Тони Консейсау разошлись миром с клубом «Стяуа» (0:0).

    А чуть позже в рамках 1/16 финала Кубка Румынии «ЧФР Клуж» потерпел поражение от «Ботошани» в серии пенальти (2:2, 4:2).

    С тех пор были две победы и два поражения клуба, что все равно оставляет его на вершине таблицы с отрывом в два очка от «Виторула».

    Во втором туре группового этапа ЛЕ коллектив проиграл на выезде «Селтику» 0:2 и занимает вторую строчку квартета.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,8, тогда как успех гостей оценивается в 4,6, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0

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