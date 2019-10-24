«Ренн» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В четверг, 24 октября, «Ренн» будет принимать на своем поле «ЧФР Клуж» в третьем туре группового этапа Лиги Европы в квартете E. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «ЧФР Клуж».

«Ренн»

В первом туре второго по значимости еврокубка бретонцы на своей территории расписали мировую с шотландским «Селтиком» (1:1). Соперники обменялсь голами с 11-метровой отметки.

После этого французский клуб потерпел поражение от «Лацио» (2:1) во втором туре. Тем самым «Ренн» идет на последнем, четвертом месте группы.

С первого сентября подопечные Жюльена Стефана не могут порадовать болельщиков победой в любом турнире. Безвыигрышная серия коллектива достигла девяти матчей при четырех ничьих.

«ЧФР Клуж»

Свой стартовый матч в Лиге Европы румынский клуб провел очень удачно, сенсационно переиграв «Лацио» (2:1), благодаря чему возглавили Группу Е.

Но в следующих поединках в турнирах внутри страны «железнодорожники» выступили не так ярко. 22 сентября подопечные Тони Консейсау разошлись миром с клубом «Стяуа» (0:0).

А чуть позже в рамках 1/16 финала Кубка Румынии «ЧФР Клуж» потерпел поражение от «Ботошани» в серии пенальти (2:2, 4:2).

С тех пор были две победы и два поражения клуба, что все равно оставляет его на вершине таблицы с отрывом в два очка от «Виторула».

Во втором туре группового этапа ЛЕ коллектив проиграл на выезде «Селтику» 0:2 и занимает вторую строчку квартета.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,8, тогда как успех гостей оценивается в 4,6, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0