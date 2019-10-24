ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Локомотив»Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в Турине Фернандо ТорресМир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»? Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 15-21 октября
  • 07:01
    • «Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес
  • 23:52
    • «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива», Дибала оформил дубль
  • 00:03
    • «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду»
  • 00:00
    • «Пари Сен-Жермен» отправил в ворота «Брюгге» пять мячей
  • 23:56
    • Дубль Левандовского помог «Баварии» одолеть «Олимпиакос»
  • 23:55
    • «Реалу» хватило одного гола для победы над «Галатасараем»
  • 23:52
    • Хет-трик Стерлинга позволил «МанСити» разгромить «Аталанту»
    Все новости спорта

    Прервет ли «Лудогорец» свое победное шествие?

    «Лудогорец» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол Прогнозы на Лудогорец Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Лудогорец» — «Эспаньол»
    Рафаэл Форстер
    В четверг, 24 октября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» на своем поле примет испанский «Эспаньол». Начало игры — в 19:55 по Москве. Прогноз на «Лудогорец» — «Эспаньол».

    «Лудогорец»

    «Лудогорец» начал свою еврокомпанию в Лиги чемпионов, где на первой стадии квалификации дважды уступили венгерскому «Ференцварошу» со общим счетом 3:5.

    Переместившись в Лигу Европы чемпион Болгарии выбил троих соперников. Если на первых двух этапах он не испытал трудностей, то на последнем раунде только из-за выездных голов прошел словенский «Марибор» — 0:0 и 2:2.

    Подопечные Станислава Генчева стартовали на групповом этапе Лиги Европы с крупной победы над московским ЦСКА со счетом 5:1, после чего взяли реванш у «Ференцвароша» (3:0) в гостях.

  • Антирекорд в подарок для Марио. ЦСКА унизили в Болгарии
  • Разгромное еврокубковое поражение ЦСКА — в нашем обзоре прессы
  • 20/09/2019

    • «Лудогорец» выиграл пять из семи последних матчей в Лиге Европы и не проигрывает в этом турнире 11 встреч кряду. С учетом всех турниров у чемпиона Болгарии сейчас 9-матчевая победная серия.

    «Эспаньол»

    Испанский коллектив пробился в групповой этап Лиги Европы через квалификацию, выбив по пути исландский «Стьярнан», швейцарский «Люцерн» и украинскую «Зарю».

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    На групповом этапе ЛЕ «Эспаньол» в первом туре сыграл вничью 1:1 дома с «Ференцварошем», а во втором матче обыграл на выезде ЦСКА со счетом 2:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Стоит отметить, что за последние семь игр с учетом всех турниров «попугаи» выиграли только раз (в ЛЕ у «армейцев»), дважды сыграли вничью и четыре встречи проиграли.

    Из-за этого неудачного периода клуб из Барселоны после 9-ти туров чемпионата Испании идет в зоне вылета, на 19 месте, набрав только пять баллов.

    Прогноз на «Лудогорец» — «Эспаньол»

    Чемпион Болгарии находится в превосходной форме и имеет длительную победную серию. Предлагаем поставить на победу хозяев, но с форой. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аякс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  3.30
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 19:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аякс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Славия Прага — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Генк — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.5
  • Прогноз на матч Зальцбург — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Адам Лаллана
  • Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
    • 14:56 21/10/2019     Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019     Олег Знарок
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
    • 12:55 21/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Лудогорец» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года. Прогноз на «Лудогорец» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Тоже интересно
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. Три очка Тарасенко, шайба Наместникова, передачи Проворова и ВоробьеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 октября Вчера в 07:340
  • 22:22
    • СКА по буллитам уступил «Нефтехимику»
  • 21:47
    • Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Байером»
  • 21:47
    • «Шахтер» и загребское «Динамо» разошлись миром
    Адам Лаллана Футбол Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»«Красные» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» в девятом туре английской Премьер-лиги 21/10/2019 в 14:560
  • Экспресс дня

  • Добудет ли «Зенит» приемлемый результат в Германии?
  • 3.30
    •
  • 01:01
    • Семин: «Локомотив» сыграл на 100 процентов своих возможностей
  • 00:48
    • Дибала: Мне действительно нужны были эти два гола
  • 00:40
    • Семин: «Локо» не смог вовремя среагировать на замены «Ювентуса»
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 00:170
  • 21:22
    • «Тоттенхэм» и «Црвена Звезда» огласили составы
  • 21:12
    • Бензема и Азар сыграют в атаке «Реала» против «Галатасарая»
  • 21:01
    • Силва и Сильва — в запасе «МанСити» на игру с «Аталантой»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие