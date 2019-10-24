«Лудогорец» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

«Лудогорец»
«Лудогорец» начал свою еврокомпанию в Лиги чемпионов, где на первой стадии квалификации дважды уступили венгерскому «Ференцварошу» со общим счетом 3:5.
Переместившись в Лигу Европы чемпион Болгарии выбил троих соперников. Если на первых двух этапах он не испытал трудностей, то на последнем раунде только из-за выездных голов прошел словенский «Марибор» — 0:0 и 2:2.
Подопечные Станислава Генчева стартовали на групповом этапе Лиги Европы с крупной победы над московским ЦСКА со счетом 5:1, после чего взяли реванш у «Ференцвароша» (3:0) в гостях.
«Лудогорец» выиграл пять из семи последних матчей в Лиге Европы и не проигрывает в этом турнире 11 встреч кряду. С учетом всех турниров у чемпиона Болгарии сейчас 9-матчевая победная серия.
«Эспаньол»
Испанский коллектив пробился в групповой этап Лиги Европы через квалификацию, выбив по пути исландский «Стьярнан», швейцарский «Люцерн» и украинскую «Зарю».
На групповом этапе ЛЕ «Эспаньол» в первом туре сыграл вничью 1:1 дома с «Ференцварошем», а во втором матче обыграл на выезде ЦСКА со счетом 2:0.
Календарь и таблица Лиги Европы
Стоит отметить, что за последние семь игр с учетом всех турниров «попугаи» выиграли только раз (в ЛЕ у «армейцев»), дважды сыграли вничью и четыре встречи проиграли.
Из-за этого неудачного периода клуб из Барселоны после 9-ти туров чемпионата Испании идет в зоне вылета, на 19 месте, набрав только пять баллов.
Прогноз на «Лудогорец» — «Эспаньол»
Чемпион Болгарии находится в превосходной форме и имеет длительную победную серию. Предлагаем поставить на победу хозяев, но с форой. 0