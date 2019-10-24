«Динамо» Киев — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» будет принимать датский «Копенгаген». Встреча пройдет 24 октября на стадионе «Олимпийский». Начало — в 22:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Копенгаген».

«Динамо» Киев

Киевский коллектив после двух матчей на групповом этапе Лиги Европы набрал четыре очка и идет вторым в группе В, уступая первой строке, на которой находится его предстоящий противник, только по разнице мячей.

Начали «бело-голубые» с трудной домашней победы над шведским «Мальме» (1:0), забив в самом конце игры. Второй матч с швейцарским «Лугано» принес украинцам гостевую безголевую ничью.

«Динамо» эту еврокомпанию начало в Лиге чемпионов, где споткнулась на первом же сопернике, проиграв 2-матчевую дуэль бельгийскому «Брюгге»: 3:3 — дома и 0:1 — в гостях.

Календарь и таблица Лиги Европы

На данный момент у киевлян 7-матчевая беспроигрышная серия, где они шесть встреч выиграли и раз сыграли вничью. При этом динамовцы в этих матчах смогли сохранить свои ворота на замке.

«Копенгаген»

«Копенгаген», как и его предстоящий противник, начал выступление в Лиге чемпионов, где преодолел один раунд и был выбит от туда сербской «Црвеной Звездой» по пенальти.

Групповой этап Лиги Европы датские «львы» также начали с домашней минимальной победы, где они переиграли «Лугано», затем сыграли вничью на выезде с «Мальме» (1:1).

Чемпион Дании в этом месяце добыл только одну победу в трех встречах, обыграв накануне в датском первенстве «Эсбьерг» (3:1). Еще раз он проиграл и раз сыграл вничью.

Из четырех выездных встреч текущей еврокомпании «Копенгаген» выиграл лишь раз, дважды сыграл вничью и раз проиграл, разница мячей — 4:3.

Прогноз на «Динамо» Киев — «Копенгаген»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.95.

На викторию «Копенгагена» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.35.

«Динамо», набравшее в последнее время неплохую форму, должно брать три очка в домашней игре с чемпионом Дании. 0