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    Возглавит ли киевское «Динамо» группу В?

    «Динамо» Киев — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Динамо» Киев — «Копенгаген»
    Футболисты «Динамо»
    В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» будет принимать датский «Копенгаген». Встреча пройдет 24 октября на стадионе «Олимпийский». Начало — в 22:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Копенгаген».

    «Динамо» Киев

    Киевский коллектив после двух матчей на групповом этапе Лиги Европы набрал четыре очка и идет вторым в группе В, уступая первой строке, на которой находится его предстоящий противник, только по разнице мячей.

    Начали «бело-голубые» с трудной домашней победы над шведским «Мальме» (1:0), забив в самом конце игры. Второй матч с швейцарским «Лугано» принес украинцам гостевую безголевую ничью.

    «Динамо» эту еврокомпанию начало в Лиге чемпионов, где споткнулась на первом же сопернике, проиграв 2-матчевую дуэль бельгийскому «Брюгге»: 3:3 — дома и 0:1 — в гостях.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На данный момент у киевлян 7-матчевая беспроигрышная серия, где они шесть встреч выиграли и раз сыграли вничью. При этом динамовцы в этих матчах смогли сохранить свои ворота на замке.

    «Копенгаген»

    «Копенгаген», как и его предстоящий противник, начал выступление в Лиге чемпионов, где преодолел один раунд и был выбит от туда сербской «Црвеной Звездой» по пенальти.

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    Групповой этап Лиги Европы датские «львы» также начали с домашней минимальной победы, где они переиграли «Лугано», затем сыграли вничью на выезде с «Мальме» (1:1).

    Чемпион Дании в этом месяце добыл только одну победу в трех встречах, обыграв накануне в датском первенстве «Эсбьерг» (3:1). Еще раз он проиграл и раз сыграл вничью.

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    • Из четырех выездных встреч текущей еврокомпании «Копенгаген» выиграл лишь раз, дважды сыграл вничью и раз проиграл, разница мячей — 4:3.

    Прогноз на «Динамо» Киев — «Копенгаген»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.95.

    На викторию «Копенгагена» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.35.

    «Динамо», набравшее в последнее время неплохую форму, должно брать три очка в домашней игре с чемпионом Дании. 0

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    «Динамо» Киев — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года. Прогноз на «Динамо» Киев — «Копенгаген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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