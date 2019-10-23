«Аякс» — «Челси». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

В среду, 23 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов квартета Н нидерландский «Аякс» в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» примет английский «Челси». Начало игры — в 19:55 по мск. Прогноз на «Аякс» — «Челси».

«Аякс»

«Аякс», который в прошлой чемпионской лиге был в шаге от финала, начал выступление в этом евросезоне с квалификации, где преодолел два раунда.

Амстердамский клуб по итогам двух матчей в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов добыл две победы в двух встречах и возглавляет с шестью очками квартет Н.

На старте турнира «божьи сыновья» разгромили на «Йохан Кройфф Арене» французский «Лилль» со счетом 3:0, а во втором туре крупно обыграли на выезде испанскую «Валенсию» — 3:0.

Отметим, что «Аякс» в этом сезоне еще не знал горечи поражений во всех турнирах. На данный момент у амстердамцев 5-матчевая победная серия.

«Челси»

Лондонский коллектив, выигравший в прошлом сезоне Лигу Европы, стартовал в этом розыгрыше ЛЧ сразу с группового раунда.

Начали текущую еврокомпанию «аристократы» неудачно, проиграв на своей территории испанской «Валенсии» со счетом 0:1. Во втором туре они на выезде смогли переиграть французский «Лилль» (2:1) и с тремя очками расположились на третьей строке в квартете Н.

У «Челси», как и у его предстоящего противника, тоже на данный момент 5-матчевая выигрышная серия. На выходных «синие» обыграли на своем поле «Ньюкасл» (1:0) и с 17 очками разместились сейчас на четвертой позиции в АПЛ.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Между собой эти команды играли только один раз. В 2010 году в товарищеской игре «Аякс» взял верх над «Челси» со счетом 3:1.

Прогноз на «Аякс» — «Челси»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 2.30.

На викторию «Челси» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.

Прогнозируем, что «Челси» сможет устоять в Амстердаме и отберет очки у «Аякса» в его логове. 0