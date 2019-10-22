«Атлетико» — «Байер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» будет принимать «Байер». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 22 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Байер».

«Атлетико»

В двух матчах группового этапа ЛЧ клуб из столицы Испании заработал 4 балла. Это позволило мадридской команде занять второе место в таблице Группы D.

В стартовом поединке еврокубков подопечные Диего Симеоне расписали мировую с «Ювентусом» (2:2). А несколькими днями позже «матрасники» сыграли вничью с «Сельтой» в Ла Лиге (0:0).

В 6 туре Примеры «Атлетико» в гостях одолел «Мальорку» (0:2), а в мадридском дерби с «Реалом» команды не смогли выявить победителя (0:0).

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1 октября в рамках Лиги чемпионов «индейцы» в Москве взяли верх над «Локомотивом» (0:2). Но в двух следующих встречах домашнего первенства «Атлетико» вновь терял очки из-за ничейных результатов с «Вальядолидом» (0:0) и «Валенсией» (1:1).

«Байер»

Сейчас леверкузенцы являются единственной командой в квартете Группы D, которая не набрала очков в двух матчах ЛЧ. С нулем баллов этот коллектив занял 4 место в турнирной таблице.

В первом поединке группового этапа «Байер» в родных стенах потерпел поражение от «Локомотива» (1:2), а после этого «львы» дважды победили в Бундеслиге, одолев «Унион» Берлин (2:0) и «Аугсбург» (0:3).

В следующей встрече в рамках Лиги чемпионов «фармацевты» крупно уступили «Ювентусу» (3:0).

В 7 туре домашнего первенства подопечные Петера Боса разошлись миром с «Лейпцигом» (1:1), а после паузы на квалификацию к Евро-2020 «Байер» проиграл «Айнтрахту» (3:0).

Прогноз и ставки

На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,64, на ничью — 3,95, а на победу «Байера» — 5,80.

Наш прогноз на матч — победа «Атлетико» с коэффициентом 1,64. 0