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    «Байер» вновь останется без очков в Лиге чемпионов

    «Атлетико» — «Байер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Байер»
    Альваро Мората
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» будет принимать «Байер». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 22 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Байер».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 22 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.65
  • X
  • 3.65
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    «Атлетико»

    В двух матчах группового этапа ЛЧ клуб из столицы Испании заработал 4 балла. Это позволило мадридской команде занять второе место в таблице Группы D.

    В стартовом поединке еврокубков подопечные Диего Симеоне расписали мировую с «Ювентусом» (2:2). А несколькими днями позже «матрасники» сыграли вничью с «Сельтой» в Ла Лиге (0:0).

    В 6 туре Примеры «Атлетико» в гостях одолел «Мальорку» (0:2), а в мадридском дерби с «Реалом» команды не смогли выявить победителя (0:0).

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    1 октября в рамках Лиги чемпионов «индейцы» в Москве взяли верх над «Локомотивом» (0:2). Но в двух следующих встречах домашнего первенства «Атлетико» вновь терял очки из-за ничейных результатов с «Вальядолидом» (0:0) и «Валенсией» (1:1).

    «Байер»

    Сейчас леверкузенцы являются единственной командой в квартете Группы D, которая не набрала очков в двух матчах ЛЧ. С нулем баллов этот коллектив занял 4 место в турнирной таблице.

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    • В первом поединке группового этапа «Байер» в родных стенах потерпел поражение от «Локомотива» (1:2), а после этого «львы» дважды победили в Бундеслиге, одолев «Унион» Берлин (2:0) и «Аугсбург» (0:3).

    В следующей встрече в рамках Лиги чемпионов «фармацевты» крупно уступили «Ювентусу» (3:0).

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    В 7 туре домашнего первенства подопечные Петера Боса разошлись миром с «Лейпцигом» (1:1), а после паузы на квалификацию к Евро-2020 «Байер» проиграл «Айнтрахту» (3:0).

    Прогноз и ставки

    На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,64, на ничью — 3,95, а на победу «Байера» — 5,80.

    Наш прогноз на матч — победа «Атлетико» с коэффициентом 1,64. 0

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    «Атлетико» — «Байер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 22 октября 2019 года. Прогноз на «Атлетико» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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