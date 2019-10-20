«Хоффенхайм» — «Шальке». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 20 октября 2019 года

В воскресенье, 20 октября, «Хоффенхайм» будет принимать на своем поле «Шальке» в рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Шальке».

«Хоффенхайм»

В нынешнем сезоне команда, которая обычно претендовала на еврокубки, превратилась в середняка чемпионата. Сейчас «сине-белые» с 8 очками располагаются на 12-м месте в таблице.

После паузы на матчи отборочного цикла к Евро-2020 команда на своем поле крупно уступила «Фрайбургу» (0:3).

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Затем в Вольфсбурге гости разошлись миром с одноименным коллективом (1:1), но следующий поединок «Хоффенхайм» вновь проиграл всухую. На этот раз «Боруссии» М (0:3).

Настоящей радостью для болельщиков обернулась игра с «Баварией» на выезде. Мюнхенцы владели серьезным преимуществом, но в итоге дубль Саркиса Адамяна принес гостям победу — 2:1.

«Шальке»

«Шальке» после семи туров чемпионата Германии идет на шестом месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 14 очков.

Гельзенкирхенцы начали сезон с ничьи против Гладбаха (0:0) и поражения от «Баварии» (0:3), однако в дальнейшем «кобальтовые» на внутренней арене больше не проигрывали.

В последних трех турах команда обыграла «Майнц» (2:1) и «Лейпциг» (3:1), а также разошлась миром с «Кельном» (1:1).

Подопечные Давида Вагнера в этом сезоне не отвлекаются на еврокубки и могут благодаря этому бороться за высокие позиции, сконцентрировавшись на Бундеслиге.

Прогноз

В этом поединке букмекеры не видят фаворита. На победу «Хоффенхайма» предлагают коэффициент 2.70, на успех гостей — 2.60, а на ничью — 3.60.

Да, хозяева в прошлом туре огорчили саму «Баварию», но это было скорее исключение. В целом гельценкирхенцы сейчас выглядят гораздо предпочтительнее. Предлагаем поставить на победу «Шальке» с форой 0 за 1.88. 0