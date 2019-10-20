ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»АПЛ. «Ман Сити» сыграет в Лондоне, «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» Лионель МессиТело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка Александр ОвечкинНХЛ. 36 сэйвов Бобровского, голы Панарина и Бучневича, ассист Овечкина
  • 13:00
    • «Тамбов» — «Урал»: стартовые составы команд
  • 11:58
    • «Милан» намерен пригласить Гвардиолу
  • 11:30
    • «Челси» интересен полузащитник сборной Украины
  • 10:43
    • Месси завершит карьеру в «Барселоне»
  • 09:54
    • Почеттино: Кейн заменит Льориса в роли капитана
  • 09:46
    • Бетербиев проведет следующий бой против китайца
  • 09:26
    • Овечкин обошел Беливо по очкам в НХЛ
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Шальке» беспроигрышную серию?

    «Хоффенхайм» — «Шальке». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 20 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Шальке 04 Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Шальке»
    «Шальке» давно не проигрывает
    В воскресенье, 20 октября, «Хоффенхайм» будет принимать на своем поле «Шальке» в рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Шальке».

    «Хоффенхайм»

    В нынешнем сезоне команда, которая обычно претендовала на еврокубки, превратилась в середняка чемпионата. Сейчас «сине-белые» с 8 очками располагаются на 12-м месте в таблице.

    После паузы на матчи отборочного цикла к Евро-2020 команда на своем поле крупно уступила «Фрайбургу» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Затем в Вольфсбурге гости разошлись миром с одноименным коллективом (1:1), но следующий поединок «Хоффенхайм» вновь проиграл всухую. На этот раз «Боруссии» М (0:3).

    Настоящей радостью для болельщиков обернулась игра с «Баварией» на выезде. Мюнхенцы владели серьезным преимуществом, но в итоге дубль Саркиса Адамяна принес гостям победу — 2:1.

    «Шальке»

    «Шальке» после семи туров чемпионата Германии идет на шестом месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 14 очков.

    Гельзенкирхенцы начали сезон с ничьи против Гладбаха (0:0) и поражения от «Баварии» (0:3), однако в дальнейшем «кобальтовые» на внутренней арене больше не проигрывали.

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    В последних трех турах команда обыграла «Майнц» (2:1) и «Лейпциг» (3:1), а также разошлась миром с «Кельном» (1:1).

    Подопечные Давида Вагнера в этом сезоне не отвлекаются на еврокубки и могут благодаря этому бороться за высокие позиции, сконцентрировавшись на Бундеслиге.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры не видят фаворита. На победу «Хоффенхайма» предлагают коэффициент 2.70, на успех гостей — 2.60, а на ничью — 3.60.

    Да, хозяева в прошлом туре огорчили саму «Баварию», но это было скорее исключение. В целом гельценкирхенцы сейчас выглядят гораздо предпочтительнее. Предлагаем поставить на победу «Шальке» с форой 0 за 1.88. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.54
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эйбар — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  8.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лестер — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • «Спартак» рискует с Тедеско. У него специфический стиль управления
    • 12:33 15/10/2019     Лионель Месси
  • Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»
    • 16:26 17/10/2019     Лионель Месси
  • Тело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка
    • Вчера в 20:56
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Хоффенхайм» — «Шальке». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 20 октября 2019 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Шальке». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
    Тоже интересно
    Футболисты «Гранады» Футбол Примера. «Гранада» поднялась на второе место, «Барселона» в гостях у «Эйбара»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании Вчера в 23:560
  • 08:53
    • Бетербиев: Cамый важный бой в карьере
  • 08:41
    • Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика и завоевал второй чемпионский пояс
  • 13:14
    • «Адмирал» по-волевому обыграл «Северсталь»
    «Ахмат» — «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ахмата», «Спартак» примет «Рубин»Обзор матчей 13-го тура чемпионата России Вчера в 21:330
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?
  • 5.23
    •
  • 13:29
    • Московское «Динамо» на выезде одолело «Куньлунь»
  • 11:46
    • «Ювентус» отстранил Манджукича от тренировок в общей группе
  • 11:20
    • «Енисей» вырвал победу у «Луча», ничья «СКА-Хабаровска» и «Томи»
    Карло Анчелотти Футбол Серия А. Как дела у команд из топ-шестерки?Сарри — на вершине, у Анчелотти — трудности, а президент «Ромы» жалуется на судейство Вчера в 15:300
  • 21:25
    • «Локомотив» одержал победу в Грозном
  • 10:58
    • Владельцы «Милана» не планируют продавать клуб
  • 23:40
    • Дубль Ди Марии принес «Пари Сен-Жермен» победу над «Ниццей»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие