«Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 20 октября 2019 года

В воскресенье, 20 октября, в рамках девятого тура испанской Примеры «Атлетик» на «Сан Мамесе» примет «Вальядолид». Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на «Атлетик» — «Вальядолид».

«Атлетик»

«Баски» после проведенных восьми игр в текущем розыгрыше Примеры набрали 12 баллов и идут на седьмой позиции в турнирной таблице, уступая лидеру первенства шесть пунктов.

Стартовал «Атлетик» в этом сезоне просто блестяще, обыграв на своем поле действующего чемпиона в лице «Барселоны» со счетом 1:0. После чего не знал горечи поражений в пяти играх кряду.

А вот две последние два поединка закончились для «красно-белых» очень неудачно, за этот период они проиграли по 0:1 «Валенсии» дома и «Сельте» в гостях.

Клуб из Бильбао в текущем сезоне Примеры на своей арене провел четыре встречи. В трех из них он праздновал виктории и раз проиграл, разница мячей — 5:1.

«Вальядолид»

«Вальядолид» перед девятым игровым днем испанского первенства расположился на 13 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 10 очков и опережает зону вылета на три пункта.

«Фиолетово-белые» не знают горечи поражений в матчах Примеры уже в трех встречах кряду, дважды сыграв вничью за этот период при одном победном результате.

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Мировые пришлись на домашние игры с «Гранадой» (1:1) и «Атлетико» (0:0), одолеть удалось «Эспаньол» (2:0) в его логове.

Пять гостевых встреч текущего розыгрыша чемпионата Испании принесли «Вальядолиду» две виктории, одну ничью и два раза команда проиграла, разница забитых и пропущенных — 5:6.

В минувшем чемпионате оппоненты в Бильбао сыграли вничью — 1:1, а в Вальядолиде победили хозяева — 1:0.

Прогноз на «Атлетик» — «Вальядолид»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетика» — 1.75, победа «Вальядолида» — 6.10, ничья — 3.50.

Прогнозируем, что «Атлетик» прервет свою 2-матчевую проигрышную серию, обыграв на своем поле предстоящего противника. 0