«Торпедо» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ФНЛ 19 октября 2019 года

В субботу, 19 октября, в рамках 18-го тура первого российского дивизиона «Торпедо» на своем поле примет «Чертаново». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Чертаново».

«Торпедо»

«Торпедо» по результатам 17 туров первенства единолично возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав в этих играх 43 очка, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть баллов.

За последние 12 встреч в первой лиге «черно-белые» теряли очки только в одном поединке, проиграв два тура тому назад «Нефтехимику» в гостях со счетом 0:1.

В последних двух матчах первого дивизиона дружина Сергея Игнашевича сперва расправилась на своей территории с ярославским «Шинником» (2:0), а на прошлой неделе обыграла вторую команду «Спартака» — 3:2.

В десяти домашних матчах текущего розыгрыша ФНЛ «Торпедо» теряло очки только в одной игре (ничья с «Мордовией» — 2:2), разница забитых и пропущенных — 21:7.

«Чертаново»

«Чертаново» после 17 матчей в первом дивизионе разместилось на пятой строке в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 29 баллов. Четвертой позиции московская команда уступает только по дополнительным показателям.

После двух кряду поражений на своем поле от «Шинника» (0:1) в 14-м туре чемпионата и от «Оренбурга» (0:2 ОТ) в 1/16 финала Кубка России, «чертята» затем в трех играх набрали семь очков.

В этом отрезке они во Владивостоке обыграли местный «Луч» со счетом 1:0, затем сыграли вничью со «Спартаком-2» (2:2) дома, в прошлом туре переиграли в Курске «Авангард» (1:0).

В гостях в этом розыгрыше ФНЛ «Чертаново» еще не проигрывало, пять раз победив при четырех ничейных исходах, разница мячей — 9:4.

В 2017 году эти команды выясняли отношение в Кубке России. И тогда «Чертаново» на выезде переиграло «Торпедо» со счетом 2:1.

Прогноз на «Торпедо» — «Чертаново»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.65.

На викторию «Чертаново» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.65.

«Чертаново» в этом сезоне удачно играет на выезде, не проиграв еще ни разу. Прогнозируем, что «чертята» смогут продлить эту серию в игре с лидером ФНЛ. Предлагаем поставить на гостей с форой. 0