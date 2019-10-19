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    Состоится ли первая выездная ничья у «Ротора» в этом розыгрыше ФНЛ?

    «Армавир» — «Ротор». Прогноз (к. 3.55) и ставки на матч ФНЛ 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Армавир» — «Ротор»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В 18-м туре первенства первого российского дивизиона «Армавир» 19 октября на своем поле сыграет с волгоградским «Ротором». Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «Армавир» — «Ротор».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Армавир»

    «Армавир» набрал в 17 поединках 19 зачетных баллов и идет на 13 позиции в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета на четыре пункта.

    За последние пять встреч в чемпионате «лисы» по разу выиграли и проиграли, а также три поединка закончили вничью. Начали они эту серию с двух домашних мировых исходов с «Чертаново» (1:1) и «Лучом» (0:0).

    После чего проиграли в Курске «Авангарду» (1:2), затем праздновали домашнюю викторию над «Текстильщиком» (2:0), а в своей последней игре «оранжевые» поделил очки с «Енисеем» (1:1) в Красноярске.

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    • На родной арене в этом сезоне ФНЛ армавирцы проиграли только раз в девяти встречах, три матча выиграли и пять раз сыграли вничью, разница мячей — 9:7.

    «Ротор»

    Команда с берегов Волги по итогам 17 туров разместилась на третьей строке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 34 балла, уступая второму месту три пункта.

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    «Ротор» одержал виктории в последних трех играх чемпионата кряду. Начали эту удачную серию «сине-голубые» в домашней игре со «СКА-Хабаровском» (5:3).

    Затем в Саранске положили на лопатки «Мордовию» (1:0), а в минувшем туре они на своей территории одолели «Нижний Новгород» со счетом 2:1.
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    В текущем розыгрыше ФНЛ волгоградцы в гостях играют бескомпромиссно, выиграв семь встреч при трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 14:6.

    В прошлом сезоне в Волгограде «Ротор» уступил «Армавиру» со счетом 0:1, а в другом матче была ничья — 2:2.

    Прогноз на «Армавир» — «Ротор»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ротора» — 1.74, победа «Армавира» — 4.70, ничья — 3.55.

    В этом поединке можно рискнуть и поставить на ничейный исход, т.к. армавирцы на своем поле довольно-таки неуступчивы, а волгоградцы еще не привозили мировые из гостей. 0

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    «Армавир» — «Ротор». Прогноз (к. 3.55) и ставки на матч ФНЛ 19 октября 2019 года. Прогноз на «Армавир» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.55
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