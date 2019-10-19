«Армавир» — «Ротор». Прогноз (к. 3.55) и ставки на матч ФНЛ 19 октября 2019 года

В 18-м туре первенства первого российского дивизиона «Армавир» 19 октября на своем поле сыграет с волгоградским «Ротором». Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «Армавир» — «Ротор».

«Армавир»

«Армавир» набрал в 17 поединках 19 зачетных баллов и идет на 13 позиции в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета на четыре пункта.

За последние пять встреч в чемпионате «лисы» по разу выиграли и проиграли, а также три поединка закончили вничью. Начали они эту серию с двух домашних мировых исходов с «Чертаново» (1:1) и «Лучом» (0:0).

После чего проиграли в Курске «Авангарду» (1:2), затем праздновали домашнюю викторию над «Текстильщиком» (2:0), а в своей последней игре «оранжевые» поделил очки с «Енисеем» (1:1) в Красноярске.

На родной арене в этом сезоне ФНЛ армавирцы проиграли только раз в девяти встречах, три матча выиграли и пять раз сыграли вничью, разница мячей — 9:7.

«Ротор»

Команда с берегов Волги по итогам 17 туров разместилась на третьей строке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 34 балла, уступая второму месту три пункта.

«Ротор» одержал виктории в последних трех играх чемпионата кряду. Начали эту удачную серию «сине-голубые» в домашней игре со «СКА-Хабаровском» (5:3).

Затем в Саранске положили на лопатки «Мордовию» (1:0), а в минувшем туре они на своей территории одолели «Нижний Новгород» со счетом 2:1.

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В текущем розыгрыше ФНЛ волгоградцы в гостях играют бескомпромиссно, выиграв семь встреч при трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 14:6.

В прошлом сезоне в Волгограде «Ротор» уступил «Армавиру» со счетом 0:1, а в другом матче была ничья — 2:2.

Прогноз на «Армавир» — «Ротор»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ротора» — 1.74, победа «Армавира» — 4.70, ничья — 3.55.

В этом поединке можно рискнуть и поставить на ничейный исход, т.к. армавирцы на своем поле довольно-таки неуступчивы, а волгоградцы еще не привозили мировые из гостей. 0