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    Поможет ли нижегородцам смена наставника?

    «Нижний Новгород» — «Химки». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Химки»
    Роберт Евдокимов
    В субботу, 19 октября, в рамках 18-м тура первенства первого российского дивизиона «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с «Химками». Начало поединка запланировано на 15:00 по Москве. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Химки».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Нижний Новгород»

    В минувшем туре нижегородцы на выезде проиграли волгоградскому «Ротору» (1:2). Это поражение стало вторым кряду для команды, что повлекло за собой отставку Дмитрия Черышева, которому на смену пришел экс-наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов.

    После 17 туров первого дивизиона «сине-бело-голубые» расположились на 11 позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 21 балл, отставая от зоны переходных матчей на восемь пунктов.

    Домашние поединки не особо хорошо даются «Нижнему Новгороду» в этом розыгрыше ФНЛ, где он в девяти матчах соблюдает полный паритет (три победы, три ничьи и три поражения), разница мячей — 9:12.

    «Химки»

    «Химки» по итогам 17 туров разместились на второй строке турнирной таблицы, имея в своем активе 37 очка, что на шесть меньше, чем у первого «Торпедо».

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    «Красно-черные» переиграв в прошлом игровом дне дома «Мордовию» со счетом 4:0, прервали 2-матчевую безвыигрышную серию.

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    В этом отрезке подмосковный клуб сначала на своей территории дома уступил «Балтике» (0:1), а затем расписал мировую с «СКА-Хабаровском» (1:1) в гостях.

    В девяти выездных встречах текущего розыгрыша ФНЛ «Химки» одержали четыре виктории, четыре матча закончили вничью и один раз проиграли, разница забитых и пропущенных — 15:6.

    В минувшем чемпионате первой лиги «Химки» на своем поле проиграли «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2, в другом матче была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Химки»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Химок» — 2.05, победа «Нижнего Новгорода» — 3.65, ничья — 3.40.

    Прогнозируем, что смена наставника пойдет на пользу нижегородцам и они прервут серию поражений. 0

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