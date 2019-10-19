«Нижний Новгород» — «Химки». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 19 октября 2019 года

«Нижний Новгород»
В минувшем туре нижегородцы на выезде проиграли волгоградскому «Ротору» (1:2). Это поражение стало вторым кряду для команды, что повлекло за собой отставку Дмитрия Черышева, которому на смену пришел экс-наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов.
После 17 туров первого дивизиона «сине-бело-голубые» расположились на 11 позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 21 балл, отставая от зоны переходных матчей на восемь пунктов.
Домашние поединки не особо хорошо даются «Нижнему Новгороду» в этом розыгрыше ФНЛ, где он в девяти матчах соблюдает полный паритет (три победы, три ничьи и три поражения), разница мячей — 9:12.
«Химки»
«Химки» по итогам 17 туров разместились на второй строке турнирной таблицы, имея в своем активе 37 очка, что на шесть меньше, чем у первого «Торпедо».
«Красно-черные» переиграв в прошлом игровом дне дома «Мордовию» со счетом 4:0, прервали 2-матчевую безвыигрышную серию.
В этом отрезке подмосковный клуб сначала на своей территории дома уступил «Балтике» (0:1), а затем расписал мировую с «СКА-Хабаровском» (1:1) в гостях.
В девяти выездных встречах текущего розыгрыша ФНЛ «Химки» одержали четыре виктории, четыре матча закончили вничью и один раз проиграли, разница забитых и пропущенных — 15:6.
В минувшем чемпионате первой лиги «Химки» на своем поле проиграли «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2, в другом матче была ничья — 1:1.
Прогноз на «Нижний Новгород» — «Химки»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Химок» — 2.05, победа «Нижнего Новгорода» — 3.65, ничья — 3.40.
Прогнозируем, что смена наставника пойдет на пользу нижегородцам и они прервут серию поражений. 0