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    Прервется ли чья-то серия?

    «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 8.00) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»
    «Вольфсбург» не знает поражений уже 21 матч
    В субботу, 19 октября, «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Вольфсбург» в рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «РБ Лейпциг»

    Клуб уже превращается в настоящего гранда немецкого футбола. «Быки» стабильно навязывают «Баварии» борьбу за чемпионство.

    И даже сейчас они не отстают от мюнхенцев. За 7 туров «Лейпциг» набрал 14 очков — столько же, сколько у «ротен».

    Правда 7-матчевая беспроигрышная серия, тянувшаяся с самого начала сезона, превратилась в 3-матчевую серию без побед.

    Сначала «Шальке» нанес подопечным Нагельсманна урон в виде результата 1:3. Затем «Лион» в гостях забил команде 2 безответных мяча.

    После этого коллектив хотя и не проиграл, но и не выиграл, довольствовавшись ничьей с «Байером» (1:1) на выезде и поэтому занимает пятое место.

    «Вольфсбург»

    Летом у команды сменился главный тренер — австриец Оливер Глазнер занял место Бруно Лаббадии.

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    • Эта перестановка не навредила команде — наоборот. «Волки» в первых шести турах добыли три победы и три ничьи, избежав поражений.

    Больше того, команда не знает поражений с прошлого сезона — 11 мая в рамках Бундеслиги она была разбита «Штутгартом» (0:3), но с тех пор не испытывает горечи неудач.

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    С учетом как официальных, так и контрольных поединков «Вольфсбург» не проигрывает 21 матч. Сейчас он идет на второй строчке с отставанием в один балл от «Гладбаха».

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,8, а ничья — в 4,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 8,0. 0

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