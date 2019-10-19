«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 8.00) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 19 октября 2019 года

В субботу, 19 октября, «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Вольфсбург» в рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург».

«РБ Лейпциг»

Клуб уже превращается в настоящего гранда немецкого футбола. «Быки» стабильно навязывают «Баварии» борьбу за чемпионство.

И даже сейчас они не отстают от мюнхенцев. За 7 туров «Лейпциг» набрал 14 очков — столько же, сколько у «ротен».

Правда 7-матчевая беспроигрышная серия, тянувшаяся с самого начала сезона, превратилась в 3-матчевую серию без побед.

Сначала «Шальке» нанес подопечным Нагельсманна урон в виде результата 1:3. Затем «Лион» в гостях забил команде 2 безответных мяча.

После этого коллектив хотя и не проиграл, но и не выиграл, довольствовавшись ничьей с «Байером» (1:1) на выезде и поэтому занимает пятое место.

«Вольфсбург»

Летом у команды сменился главный тренер — австриец Оливер Глазнер занял место Бруно Лаббадии.

Эта перестановка не навредила команде — наоборот. «Волки» в первых шести турах добыли три победы и три ничьи, избежав поражений.

Больше того, команда не знает поражений с прошлого сезона — 11 мая в рамках Бундеслиги она была разбита «Штутгартом» (0:3), но с тех пор не испытывает горечи неудач.

С учетом как официальных, так и контрольных поединков «Вольфсбург» не проигрывает 21 матч. Сейчас он идет на второй строчке с отставанием в один балл от «Гладбаха».

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,8, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 8,0. 0