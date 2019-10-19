«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 8.00) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 19 октября 2019 года

«РБ Лейпциг»
Клуб уже превращается в настоящего гранда немецкого футбола. «Быки» стабильно навязывают «Баварии» борьбу за чемпионство.
И даже сейчас они не отстают от мюнхенцев. За 7 туров «Лейпциг» набрал 14 очков — столько же, сколько у «ротен».
Правда 7-матчевая беспроигрышная серия, тянувшаяся с самого начала сезона, превратилась в 3-матчевую серию без побед.
Сначала «Шальке» нанес подопечным Нагельсманна урон в виде результата 1:3. Затем «Лион» в гостях забил команде 2 безответных мяча.
После этого коллектив хотя и не проиграл, но и не выиграл, довольствовавшись ничьей с «Байером» (1:1) на выезде и поэтому занимает пятое место.
«Вольфсбург»
Летом у команды сменился главный тренер — австриец Оливер Глазнер занял место Бруно Лаббадии.
Эта перестановка не навредила команде — наоборот. «Волки» в первых шести турах добыли три победы и три ничьи, избежав поражений.
Больше того, команда не знает поражений с прошлого сезона — 11 мая в рамках Бундеслиги она была разбита «Штутгартом» (0:3), но с тех пор не испытывает горечи неудач.
С учетом как официальных, так и контрольных поединков «Вольфсбург» не проигрывает 21 матч. Сейчас он идет на второй строчке с отставанием в один балл от «Гладбаха».
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,8, а ничья — в 4,2.
Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 8,0. 0