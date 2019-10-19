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    Поднимется ли «Эвертон» из зоны вылета?

    «Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Эвертон» — «Вест Хэм»
    Марку Силва
    В девятом туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 19 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2019 года
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    «Эвертон»

    «Эвертон» проводит провальный старт сезона, занимая после восьми матчей АПЛ 18 место в зоне вылета. Коллектив заработал в этих поединках только семь баллов.

    На данный момент у «ирисок» 4-матчевая проигрышная серия в чемпионате страны. Они поочередно уступили на выезде «Борнмуту» (1:3), «Шеффилд Юнайтед» (0:2), «Ман Сити» (1:3) и «Бернли» (0:1).

    Эту неудачную серию «синим» удалось разбавить гостевой победой над «Шеффилд Уэнсдей» в матче Кубка английской лиги (2:0).

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    В целом команда Марку Силвы не знает успеха в АПЛ с 1 сентября, когда дома был обыгран «Вулверхэмптон» (3:2).

    «Вест Хэм»

    На данном отрезке сезона в АПЛ «Молотобойцы» располагаются на 8 месте в турнирной таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 12 баллов.

    После разгромного поражения от «Ман Сити» в 1 туре чемпионата (0:5) «Вест Хэм» до предыдущего матча не обходился без набранных очков во всех остальных играх.

    Единственным серьезным огорчением в этот период был вылет из Кубка Лиги, где лондонцы крупно уступили «Оксфорду Юнайтед» (4:0).

    Шестиматчевая победная серия в АПЛ же прервалась в прошлом туре. Подопечные Мануэля Пеллегрини принимали «Кристал Пэлас» и уступили 1:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,96, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 3,7.

    Рекомендуем ставить на то, что «Эвертон» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

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    «Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года. Прогноз на «Эвертон» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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