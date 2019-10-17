«Палмейрас» — «Шапекоэнсе». Прогноз (к. 2.2) и ставки на матч бразильской Серии А 17 октября 2019 года

«Палмейрас»
По итогам 25-ти туров «Палмейрас» находится совсем рядом с вершиной. Команда имеет в своем активе 50 очков и занимает вторую строчку.
Коллектив может стать чемпионом второй раз кряду. Однако, отставание в восемь баллов от лидера «Фламенго» требует от него не допускать никаких осечек.
Тем не менее, подопечные Мано Менезеса в последнее время в этом смысле зачастили. В четырех предыдущих матчах Серии А они одержали только одну победу при одном поражении.
«Шапекоэнсе»
После 25-ти туров «Шапекоэнсе» имеет статус главного аутсайдера чемпионата. Клуб идет на последней, 20-й позиции с 16 баллами.
Отставание от спасительной 16-й строчки составляет 10 очков. Расстояние немалое, но вполне еще отыгрываемое, если команда сможет выдать ударный отрезок.
Тем не менее, ей на это трудно рассчитывать, с учетом того, что она не выиграла 10 предыдущих матчей кряду. Да и ничью удалось добыть лишь одну в четырех прошлых турах.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,23, тогда как успех гостей оценивается в 17,4, ничья — в 8,7.
Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 за 2,2. 0