«Палмейрас» — «Шапекоэнсе». Прогноз (к. 2.2) и ставки на матч бразильской Серии А 17 октября 2019 года

В 26 туре бразильской Серии А «Палмейрас» будет принимать «Шапекоэнсе». Игра пройдет 17 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Палмейрас» — «Шапекоэнсе».

«Палмейрас»

По итогам 25-ти туров «Палмейрас» находится совсем рядом с вершиной. Команда имеет в своем активе 50 очков и занимает вторую строчку.

Коллектив может стать чемпионом второй раз кряду. Однако, отставание в восемь баллов от лидера «Фламенго» требует от него не допускать никаких осечек.

Тем не менее, подопечные Мано Менезеса в последнее время в этом смысле зачастили. В четырех предыдущих матчах Серии А они одержали только одну победу при одном поражении.

«Шапекоэнсе»

После 25-ти туров «Шапекоэнсе» имеет статус главного аутсайдера чемпионата. Клуб идет на последней, 20-й позиции с 16 баллами.

Отставание от спасительной 16-й строчки составляет 10 очков. Расстояние немалое, но вполне еще отыгрываемое, если команда сможет выдать ударный отрезок.

Тем не менее, ей на это трудно рассчитывать, с учетом того, что она не выиграла 10 предыдущих матчей кряду. Да и ничью удалось добыть лишь одну в четырех прошлых турах.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,23, тогда как успех гостей оценивается в 17,4, ничья — в 8,7.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 за 2,2. 0