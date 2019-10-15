Палестина — Саудовская Аравия. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

Во вторник, 15 октября, сборная Палестины на своем поле примет национальную команду Саудовской Аравии в четвертом туре второго отборочного этапа азиатской зоны ЧМ-2022. Стартовый свисток будет дан в 16:00 по Москве. Прогноз на Палестина — Саудовская Аравия.

Палестина

Сборная Палестины на Кубке Азии-2019, который прошел в начале текущего года в ОАЭ, не смогла преодолеть групповой этап, дважды сыграв вничью при одном поражении.

Мировые результаты по 0:0 пришлись на матчи с Сирией и Иорданом, единственный проигрыш пришелся на игру против Австралии со счетом 0:3.

Отборочная компания к чемпионату мира-2022 началась для палестинцев с домашней победы над Узбекистаном (2:0), но потом они неожиданно проиграли Сингапуру (1:2) на выезде.

В группе D «рыцари» после двух матчей имеют на своем счету три балла и делят 3-4 место с узбеками.

Саудовская Аравия

Команда Саудовской Аравии на прошедшем континентальном первенстве легко преодолели групповой этап, дважды выиграв и раз проиграв (Катару — 0:2).

Но уже на первом этапе плей-офф «орлы пустыни» были выбиты командой Японии, проиграв «стране восходящего солнца» со счетом 0:1.

По прошествии КА-2019 «соколы» сыграли на Чемпионате Западной Азиатской Федерации, где они дважды проиграли и один поединок свели вничью.

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В квалификации к чемпионату миру в Катаре саудиты отыграли два матча. Сперва они свели вничью поединок со сборной Йемена — 2:2, а затем дома разгромили Сингапур (3:0). С четырьмя очками они возглавляют группу D.

В отборе к ЧМ-2018 эти команды также играли между собой. И тогда в Саудовской Аравии победили хозяева (3:2), а в Палестине была зафиксирована ничья — 0:0.

Прогноз на Палестина — Саудовская Аравия

Прогнозируем, что в поединке двух арабских сборных зрители не увидят большого количества забитых мячей. 0