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    Израиль будет играть на победу

    Израиль — Латвия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Евро-2020 15 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Израиль — Латвия
    Эран Зехави
    В Беэр-Шева сборная Израиля сыграет со сборной Латвии. Местом встречи станет арена «Тото Тернер». Начало поединка отборочного цикла Евро-2020 в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Израиль — Латвия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа G 15 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Израиль

    Команда Израиля ведет отчаянную борьбу на этом турнире. Начали хозяева неплохо, но потом результаты скатились. В итоге уже 4 поединка кряду они никак не могут выиграть.

    Сначала было 4:0 от Польши. Потом команда заработала очко в матче с Северной Македонией (1:1). В Словении израильтянам не хватило везения, и они уступили 3:2. 10 октября коллектив скрутился от Австрии со счетом 3:1.

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    Отдельно хочется выделить Эрана Захави, который забил 10 голов в этом отборе и является лучшим бомбардиром не только своей сборной, но и в целом на турнире. Он забивал в 6 из 7 поединков, а «сине-белые» не проигрывали во всех трех домашних встречах в рамках данного соревнования.

    Латвия

    Латвия — абсолютный андердог в своей группе, который не набрал ни единого балла — 0 очков в семи матчах.

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    Помимо этого латыши имеют низкий уровень результативности. Они забили всего один мяч, что является вторым показателем с конца.

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    • Оборона гостей очень слабая. В матче с Австрией она допустила разгром со счетом 6:0. После этого было поражение со счетом 0:2 от Северной Македонии. Несколько дней назад Латвия проиграла Польше на своем поле с результатом 0:3.

    На выезде «красно-бело-красные» не забивали в четырех поединках кряду.

    Прогноз

    Израиль будет играть только на победу. Хозяевам она очень нужна. Они выступят на своем поле, что станет дополнительной мотивацией.

    1.11 букмекеры дают на израильтян и 23.0 они поставили на латышей.

    ИТ 1 больше 2.5 — такой прогноз на этот матч. Латвия редко пропускает меньше двух голов. 0

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