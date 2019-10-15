Гибралтар — Грузия. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч Евро-2020 15 октября 2019 года

15 октября стадион «Виктория» в Гибралтаре примет поединок сборной Гибралтара против Грузии. Матч отборочного цикла Евро-2020 начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Гибралтар — Грузия.

Гибралтар

Сборная Гибралтара одна из четырех команд на этом отборе, которая не набрала ни единого балла. Проиграв 5 матчей в группе, хозяева пропустили 16 мячей. Также стоит отметить, что команда не забила ни одного мяча. Такой же результат только у Сан-Марино.

В последних двух турах коллектив пропускал больше трех мячей. Со счетом 0:6 «пятьдесят четвертые» уступили Дании и со счетом 4:0 они проиграли Швейцарии.

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Из-за пропуска одного игрового дня гибралтарцы проводили товарищеский поединок с Косово. Матч завершился с результатом 1:0 в пользу вторых.

Грузия

Грузии уже ничего не светит на этом турнире. Команда провела 6 матчей, по результатам которых она набрала только 5 очков.

Грузины не смогли выиграть в трех прошлых выступлениях. Две нулевые ничьи они разыграли с Ирландией и Данией. Также было разгромное поражение от тех же датчан со счетом 5:1.

Стоит добавить, что гости проиграли 2 из 2 выездных встреч в отборочном цикле Евро-2020. Таким образом, это отличная возможность для грузин улучшить статистику.

Прогноз

Сборная Грузии считается главным кандидатом на победу в матче — 1.11 на гостей и 23.0 на хозяев.

В прошлый раз Грузия выиграла на своем поле со счетом 3:0. Учитывая, что Гибралтар забил 0 голов в пяти встречах, то ждать от них результативного поединка не стоит. Поэтому предлагаем поставить на победу гостей. При этом они не должны пропустить. Коэффициент составляет 1.52. 0