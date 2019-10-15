Финляндия — Армения. Прогноз (к. 4.0) и ставки на матч Евро-2020 15 октября 2019 года

15 октября стадион «Веритас» в Турку примет поединок сборной Финляндии против Армении. Матч отборочного цикла Евро-2020 начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Финляндия — Армения.

Финляндия

Финны стартовали неудачно, но затем компенсировали это, добыв четыре победы кряду. После семи туров Финляндия занимает второе место в группе J с 12 очками, опережая грядущего соперника на два пункта.

В первом круге хозяева уступили Италии со счетом 0:2. После этого «Филины» в четырех играх не пропускали. Они сумели добыть «сухую» победу над Арменией — 2:0.

После они взяли по три очка в противостояниях с Боснией и Герцеговиной и сборной Лихтенштейна (оба раза — 2:0). А в пятом туре им удалось победить дома Грецию — 1:0.

Серия побед для финнов прервалась домашним поражением от Италии (1:2), после которого последовала гостевая неудача в Боснии и Герцеговине — 1:4.

Армения

Армения борется за выход в финальную часть. На данный момент команда находится на третьем месте с 10 очками в активе. Это на два пункта меньше, чем у финнов.

Армяне потерпели 3 поражения, трижды побеждали и один раз сыграли вничью. В позапрошлом матче гости выиграли у сборной Боснии и Герцеговины со счетом 4:2, а перед этим проиграли Италии 1:3, хотя в большей степени на результат повлияло спорное удаление.

Еще две победы Армения добыла в Ереване над Лихтенштейном (3:0) и над Грецией в гостях с результатом 2:3. Но в прошлом туре команда не сумела победить на выезде тот же Лихтенштейн — 1:1.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 5,8, а ничья — в 3,7.

Рекомендуем ставить на то, что Финляндия выиграет, и обе команды забьют за 4,0. 0