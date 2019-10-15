ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КипрГлавная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020 Тристан ДжерриНХЛ. Семь шайб от «Питтсбурга», поражение «Лос-Анджелеса», «-2» Ковальчука Марио МанджукичТрансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле
  • 09:03
    • «Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
  • 08:49
    • Тедеско отправился на первую тренировку «Спартака»
  • 08:05
    • Российские волейболисты проиграли США в матче Кубка мира
  • 20:56
    • Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
  • 00:08
    • Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020
  • 23:39
    • Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию
  • 23:07
    • Головин: Думаю, что после ЧМ-2018 мы можем выиграть Евро-20202
    Все новости спорта

    Наберут ли Фареры свои первые очки?

    Фарерские острова — Мальта. Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Евро-2020 15 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Фарерские острова — Мальта
    Фареры не имеют баллов после семи туров
    15 октября стадион «Торсволлюр» в Торсхавне примет поединок сборной Фарер против Мальты. Матч отборочного цикла Евро-2020 начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Мальта.

    Фарерские острова

    Сборная Фарерских островов в этом отборочном турнире пока еще не набрала ни одного очка и плотно засела на последнем месте в группе F.

    Начали «Рыбаки» этот турнир с двух выездных поражений кряду. Сперва они проиграли Мальте (1:2), а затем были разгромлены сборной Румынией (1:4).

    Затем в летней спарке островитяне дважды уступили на своей территории — Испании со счетом 1:4 и Норвегии 0:2.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В пятом туре последовал разгром от Швеции, а в шестом — от Испании с одинаковым счетом 0:4. В предыдущем матче снова случилось крупное поражение — 0:3 от Румынии дома.

    Мальта

    Мальтийцы являются одними из аутсайдеров Группы F. Приняв участие в 7 поединках квалификационного раунда, эта команда с 3 очками в активе занимает 5 место в турнирной таблице.

    На старте отборочной кампании подопечные Рея Фарруджи в родных стенах смогли победить Фарерские Острова (2:1). А во втором туре сборная уступила Испании (0:2).

    После этого Мальта потерпела поражение от Швеции (3:0) и была разгромлена Румынией (4:0).

    В выездном поединке против Норвегии гости проиграли (2:0), а в матче 8 сентября подопечных Фарруджи вновь одолела Румыния (1:0).

    В предыдущем туре коллектив потерпел разгром от Швеции на своем поле — 0:4.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 5,0, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что Фарерские острова выиграют, и обе команды забьют за 4,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Сегодня в 19:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Чехия — Северная Ирландия
  • Сегодня в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Болгария — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Украина — Португалия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Франция — Турция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Литва — Сербия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.53
  • Прогноз на матч Исландия — Андорра
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Косово — Черногория
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Молдавия — Албания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Баффало — Даллас
  • Сегодня в 22:00
    •  1.49
  • Прогноз на матч Монголия — Киргизия
  • Завтра в 11:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч КНДР — Южная Корея
  • Завтра в 11:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Индонезия — Вьетнам
  • Завтра в 14:30
    •  1.44
  • Прогноз на матч Камбоджа — Ирак
  • Завтра в 14:30
    •  1.44
  • Прогноз на матч Тайвань — Австралия
  • Завтра в 14:40
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Марио Манджукич
  • Трансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле
    • Вчера в 14:58     Гарет Саутгейт
  • У сборной Англии полно проблем. Пять выводов после поражения «Трех Львов»
    • 14:00 12/10/2019     Не все статуи одинаково полезны
  • Новая статуя короля. Как Златан превзошел Роналду
    • 20:26 12/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Фарерские острова — Мальта. Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Евро-2020 15 октября 2019 года. Прогноз на Фарерские острова — Мальта. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.75
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?Основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 12/10/2019 в 23:230
  • 22:33
    • Черчесов: Главная задача — выиграть чемпионат Европы
  • 22:11
    • Тренер сборной Кипра: Россия нас просто наказала
  • 21:45
    • Дзюба: Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения
    Не все статуи одинаково полезны Футбол Новая статуя короля. Как Златан превзошел РоналдуХит-парад самых нелепых статуй и бюстов известных спортсменов 12/10/2019 в 20:260
  • Экспресс дня

  • Оформит ли Россия досрочный выход на Евро-2020?
  • 3.35
    •
  • 08:38
    • «Бостон» разгромил «Кливленд», «Клипперс» обыграл «Мельбурн Юнайтед»
  • 01:01
    • Прядкин: Не ждал результативной игры от сборной России с Кипром
  • 00:32
    • Сборная Словакии упустила победу над Парагваем
    Гарет Саутгейт Футбол У сборной Англии полно проблем. Пять выводов после поражения «Трех Львов»В отборе на Евро-2020 англичане проиграли сборной Чехии 12/10/2019 в 14:000
  • 21:14
    • Голландия обыграла Белоруссию в отборе Евро-2020
  • 19:37
    • Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор
  • 19:34
    • СКА на выезде победил «Торпедо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие