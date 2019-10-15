Фарерские острова — Мальта. Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Евро-2020 15 октября 2019 года

15 октября стадион «Торсволлюр» в Торсхавне примет поединок сборной Фарер против Мальты. Матч отборочного цикла Евро-2020 начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Мальта.

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов в этом отборочном турнире пока еще не набрала ни одного очка и плотно засела на последнем месте в группе F.

Начали «Рыбаки» этот турнир с двух выездных поражений кряду. Сперва они проиграли Мальте (1:2), а затем были разгромлены сборной Румынией (1:4).

Затем в летней спарке островитяне дважды уступили на своей территории — Испании со счетом 1:4 и Норвегии 0:2.

В пятом туре последовал разгром от Швеции, а в шестом — от Испании с одинаковым счетом 0:4. В предыдущем матче снова случилось крупное поражение — 0:3 от Румынии дома.

Мальта

Мальтийцы являются одними из аутсайдеров Группы F. Приняв участие в 7 поединках квалификационного раунда, эта команда с 3 очками в активе занимает 5 место в турнирной таблице.

На старте отборочной кампании подопечные Рея Фарруджи в родных стенах смогли победить Фарерские Острова (2:1). А во втором туре сборная уступила Испании (0:2).

После этого Мальта потерпела поражение от Швеции (3:0) и была разгромлена Румынией (4:0).

В выездном поединке против Норвегии гости проиграли (2:0), а в матче 8 сентября подопечных Фарруджи вновь одолела Румыния (1:0).

В предыдущем туре коллектив потерпел разгром от Швеции на своем поле — 0:4.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 5,0, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что Фарерские острова выиграют, и обе команды забьют за 4,75. 0