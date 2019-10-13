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    Как выступит сборная Австрии в Словении?

    Словения — Австрия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 13 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Словении Прогнозы на сборную Австрии
    Прогноз на Словения — Австрия
    Марко Арнаутович
    В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Словении 13 октября на стадионе «Стожице» в городе Любляна сыграет с Австрией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Словения — Австрия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа G 13 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.05
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.40
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    Словения

    Сейчас в Группе G разворачиваются напряженные баталии за выход на Евро. На данный момент Словения с 11 очками в активе занимает 4 место в турнирной таблице, отставая от 2 строчки всего на 2 пункта.

    На старте отборочной кампании коллектив Матьяжа Кека дважды сыграл вничью с одинаковым счетом. Сперва Словения разошлась миром с Израилем (1:1), а чуть позже не выявила сильнейшего в битве с Северной Македонией (1:1).

    В 3 туре квалификации эта команда уступила Австрии в гостях (1:0), затем разгромила Латвию (0:5), а также всухую обыграла Польшу (2:0).

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    9 сентября Словения вновь взяла верх над Израилем (3:2), а 10 октября коллектив Матьяжа Кека оказался слабее Северной Македонии (2:1).

    Австрия

    После 7 туров квалификационного раунда австрийская сборная имеет в своем активе 13 очков, благодаря чему сейчас она занимает 2 позицию в турнирной таблице Группы G.

    Стоит отметить, что отборочный цикл подопечные Франко Фоды начали неудачно. В 1 туре в Вене хозяева встречи уступили Польше (1:0), а несколькими днями позже Австрия потерпела поражение от Израиля (4:2).

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    • Затем «Команда» минимально одолела Словению (1:0), а также крупно обыграла Северную Македонию (1:4).

    Разгромом закончился и поединок 6 сентября, в котором австрийцы взяли верх над Латвией (6:0). Но в 6 туре квалификации подопечные Франко Фоды не смогли выявить сильнейшего в матче с Польшей (0:0).

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    Домашнюю встречу с Израилем 10 октября хозяева выиграли (3:1). При этом команда пропустила первой на 34 минуте.

    Прогноз

    На победу Словении в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,90, на ничью — 3,15, а на победу Австрии — 2,55.

    Сейчас любая потеря очков может кардинально изменить турнирное положение команд. Австрийцам, конечно, не хочется уступать 2 место. Наш прогноз на матч — Австрия победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,83. 0

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    Словения — Австрия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 13 октября 2019 года. Прогноз на Словения — Австрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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