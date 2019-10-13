Шотландия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 13 октября 2019 года

Шотландия
Текущий отборочный цикл сложился для сборной Шотландии неудачно. В первом же туре «Тартановая армия» крупно проиграла Казахстану (0:3), после чего подняла себе настроение победами над Сан-Марино (2:0) и Кипром (2:1).
Впрочем, сразу после этого подопечные Стива Кларка бесславно сыграли с Бельгией (0:3 и 0:4), Россией (1:2 и 0:4).
Накануне в Москве шотландцы пропустили от команды Станислава Черчесова четыре безответных мяча, которые окончательно лишили их надежд финишировать в двойке лучших в группе I.
Конечно, в запасе еще имеется Лига наций, но через нее пробиться на чемпионат Европы тоже будет непросто.
Сан-Марино
Сборная Сан-Марино — худшая команда отборочного турнира, то есть слабейшая в Европе на данный момент.
В семи сыгранных матчах «сиятельная» не набрала очков и не забила голов, зато пропустила сразу 37 мячей.
В нынешнем цикле скромной сборной досталось от всех — Кипра (0:5 и 0:4), Шотландии (0:2), России (0:9), Казахстана (0:4) и Бельгии (0:4 и 0:9).
Неудивительно, что подопечные Франко Варреллы лишились всех шансов получить билет на Евро-2020, на который они, впрочем, особо и не претендовали.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры не сомневаются в триумфе хозяев, поэтому даже не принимают ставок на победу той или иной команды.
Действительно, глупо полагать, что сборная, не забившая ни одного гола в семи встречах, вдруг наберет очки в Глазго.
Конечно, у «Тартановой армии» хватает игровых проблем, но даже с их учетом они обязаны громить соперника, состав которого наполнен никому не известными игроками.
Скорее всего, хозяева будут иметь огромное преимущество в контроле мяча и одержат крупную победу, но какой будет разница? Нам кажется, что не столь большой, как в матчах Сан-Марино против Бельгии и того же Кипра, поэтому наш прогноз — «победа сборной Сан-Марино с форой +5,5» за 1.85. 0