Шотландия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 13 октября 2019 года

В воскресенье, 13 октября, сборная Шотландии примет команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы I, которая пройдет в Глазго на «Хэмпден Парк», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Шотландия — Сан-Марино.

Шотландия

Текущий отборочный цикл сложился для сборной Шотландии неудачно. В первом же туре «Тартановая армия» крупно проиграла Казахстану (0:3), после чего подняла себе настроение победами над Сан-Марино (2:0) и Кипром (2:1).

Впрочем, сразу после этого подопечные Стива Кларка бесславно сыграли с Бельгией (0:3 и 0:4), Россией (1:2 и 0:4).

Накануне в Москве шотландцы пропустили от команды Станислава Черчесова четыре безответных мяча, которые окончательно лишили их надежд финишировать в двойке лучших в группе I.

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Конечно, в запасе еще имеется Лига наций, но через нее пробиться на чемпионат Европы тоже будет непросто.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино — худшая команда отборочного турнира, то есть слабейшая в Европе на данный момент.

В семи сыгранных матчах «сиятельная» не набрала очков и не забила голов, зато пропустила сразу 37 мячей.

В нынешнем цикле скромной сборной досталось от всех — Кипра (0:5 и 0:4), Шотландии (0:2), России (0:9), Казахстана (0:4) и Бельгии (0:4 и 0:9).

Неудивительно, что подопечные Франко Варреллы лишились всех шансов получить билет на Евро-2020, на который они, впрочем, особо и не претендовали.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не сомневаются в триумфе хозяев, поэтому даже не принимают ставок на победу той или иной команды.

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Действительно, глупо полагать, что сборная, не забившая ни одного гола в семи встречах, вдруг наберет очки в Глазго.

Конечно, у «Тартановой армии» хватает игровых проблем, но даже с их учетом они обязаны громить соперника, состав которого наполнен никому не известными игроками.

Скорее всего, хозяева будут иметь огромное преимущество в контроле мяча и одержат крупную победу, но какой будет разница? Нам кажется, что не столь большой, как в матчах Сан-Марино против Бельгии и того же Кипра, поэтому наш прогноз — «победа сборной Сан-Марино с форой +5,5» за 1.85. 0