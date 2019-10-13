Бразилия — Нигерия. Прогноз (к. 2.02) и ставки на международный товарищеский матч 13 октября 2019 года

13 октября «Национальный стадион» в Сингапуре примет товарищескую встречу сборных Бразилии и Нигерии. Данный матч начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Нигерия.

Бразилия

Сборная Бразилии — победитель Копа Америка 2019. Команда Тите неплохо себя показала на этом турнире, выиграв в финале у сборной Перу со счетом 3:1.

После этого турнира бразильцы некоторое время отдыхали от международных матчей и в сентябре они провели две товарищеские встречи. 2:2 «избранные» расписали с Колумбией. Со счетом 0:1 «желто-зеленые» проиграли «инкам», тем самым дав им успешный реванш.

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10 сентября подопечные Тите провели еще один товарняк. Они встречались со сборной Сенегала. Ведя в счете, «пятикратные чемпионы» все же пропустили с пенальти и в итоге сыграли вничью со счетом 1:1.

Нигерия

Нигерийцы, как и Бразилия, летом выступали на Кубке африканских наций. Там они заняли третье место. В полуфинале команда проиграла Алжиру со счетом 2:1. В матче за бронзу «суперорлы» одолели сборную Туниса с минимальным результатом 0:1.

После этого «африканские бразильцы» не побеждали. Они провели 4 товарищеских поединка, три из которых коллектив проиграл. В начале сентября нигерийцы сыграли вничью с Украиной. Матч завершился со счетом 2:2, при этом номинальные гости выигрывали по ходу встречи.

22 сентября на Чемпионате африканских наций Нигерия проиграла 4:1 Того. На другом турнире этот же соперник нанес нигерийцам еще один урон в виде фиаско со счетом 1:2. 5 октября был крайний поединок с Кабо-Верде, который завершился не в пользу «бело-зеленых» (1:2).

Прогноз

Коэффициенты на победу команд составляют 1.35 и 9.90 соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 4.80.

Бразилия имеет хорошие шансы на победу. Все-таки нигерийцы сейчас не в лучших своих кондициях. Так что сенегальцам они в этом плане проигрывают.

Ожидаем более результативного поединка. Прогнозируем, что бразильцы выиграют и не пропустят. Коэффициент — 2.02. 0