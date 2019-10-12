«Спартак-2» — «Торпедо». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч ФНЛ 12 октября 2019 года

В субботу, 12 октября, в рамках 17-го тура первого российского дивизиона «Спартак-2» на своем поле примет «Торпедо». Стартовый свисток будет дан в 12:00 по мск. Прогноз на «Спартак-2» — «Торпедо».

«Спартак-2»

Вторая команда «Спартака» после 16 туров российской первой лиги расположилась на 14 месте, имея в своем активе 17 очков, опережая зону вылета на три пункта.

На данный момент у «красно-белых» 7-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, где они пять встреч проиграли и два поединка свели вничью.

В своей последней игре «спартаковцы» расписали мировую с «Чертаново» (2:2) в гостях, а до этого они дважды проиграли — «Шиннику» (2:3) на выезде и «Нефтехимику» (0:3) дома.

В семи домашних матчах текущего розыгрыша ФНЛ «Спартак-2» добыл две виктории, раз сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница мячей — 7:11.

«Торпедо»

«Торпедо» — единоличный лидер текущего первенства ФНЛ. В 16 поединках «черно-белые» набрали 40 пунктов и оторвались от ближайшего преследователя на шесть баллов.

«Торпедовцы» за последние 11 игр в чемпионате теряли очки только в одной встрече, проиграв тур тому назад «Нефтехимику» в гостях со счетом 0:1.

После того поединка подопечные Игнашевича расправились на своей территории с ярославским «Шинником» (2:0), забив по голу в каждом из таймов.

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В шести выездных матчах текущего розыгрыша ФНЛ «Торпедо» выиграло в четырех из них при двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 6:3.

Прогноз на «Спартак-2» — «Торпедо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.10.

На викторию «Спартака-2» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.20.

В этом поединке предлагаем поставить на лидера первого дивизиона. Думаем, что торпедовцы победят с разницей в несколько мячей. 0