«Химки» — «Мордовия». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч ФНЛ 12 октября 2019 года

В 17-м туре первенства первого российского дивизиона «Химки» 12 октября на своем поле сыграют с саранской «Мордовией». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Мордовия».

«Химки»

«Химки» по итогам 16 туров в первой российской лиге расположились на второй строке в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка, что на шесть меньше, чем у первого «Торпедо».

«Черно-белые» не могут победить в чемпионате уже в двух встречах кряду, проиграв в этом отрезке дома «Балтике» (0:1) и расписав мировую с «СКА-Хабаровском» (1:1) в гостях.

Перед этими играми подмосковная команда выиграла две игры с одинаковым счетом 3:0. Были повержены «Факел» в ФНЛ и казанский «Рубин» в Кубке России.

В семи домашних матчах текущего розыгрыша ФНЛ «Химки» одержали шесть викторий и один раз проиграли, разница забитых и пропущенных — 15:3.

«Мордовия»

«Мордовия» после 16 туров набрала только 13 очков и идет в зоне вылета, на 18 месте, отставая от 15 спасительной строки на четыре пункта.

На данный момент у клуба из Саранска 3-матчевая проигрышная серия, начавшаяся в Кубке России, где мордовцы были повержены «Ростовом» со счетом 0:2 дома.

Потом «красно-бело-синие» дважды уступили в играх чемпионата — на выезде «Енисею» (1:2) и на своей территории волгоградскому «Ростову» — 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

Семь выездных встреч текущего розыгрыша ФНЛ принесли «Мордовии» одну викторию, три ничейных результата и столько же поражений, разница мячей — 8:10.

В прошлом чемпионате первой лиги оба матча этих команд завершились вничью (по 1:1), а в Кубке страны верх взяли «Химки» только по пенальти (0:0).

Прогноз на «Химки» — «Мордовия»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Химок» — 1.38, победа «Мордовии» — 9.00, ничья — 4.55.

Предлагаем в этом поединке поставить с форой на гостей, т.к. они всегда дают бой «Химкам». 0