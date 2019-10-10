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    Сможет ли Словения набрать очки в Македонии?

    Македония — Словения. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч отбора на Евро-2020 10 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Словении
    Прогноз на Македония — Словения
    Беньямин Вербич
    В седьмом туре квалификации на Евро-2020 в группе G сборная Македонии будет принимать сборную Словении. Матч пройдет 10 октября в Скопье. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Македония — Словения.

    Сборная Македонии

    Сборная Македонии в текущем отборе на Евро-2020 одержала две победы. Обе были добыты в матчах против сборной Латвии, в том числе в предыдущем туре.

    Во время сентябрьской паузы на матчи сборных македонцы набрали 4 очка из 6 возможных, причем в выездных матчах. Подопечные Игоря Ангеловски сперва сыграли вничью с Израилем (1:1), а затем обыграли Латвию (2:0). Этот матч против Латвии стал для македонской сборной первым из шести поединков отбора, в котором команде удалось сохранить свои ворота сухими.

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    В отборочной группе G сборная Македонии занимает четвертое место. В активе у команды 8 очков, а от второго места, которое позволяет ей пробиться на Евро-2020 и которое на данный момент занимает Словения, ее отделяет 3 очка. У Македонии 8 забитых мячей и 8 пропущенных.

    Сборная Словении

    Сборная Словении после неудачного старта в квалификации Евро-2020 (два очка в трех матчах) затем сумела набрать форму и одержала три победы подряд с общим счетом 10:2.

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    После разгрома в матче против Латвии (5:0) в сентябре подопечные Матьяжа Кека одержали две домашние победы — сперва 2:0 в матче против Польши, а затем 3:2 в игре с Израилем.

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  • 12/09/2019

    • После шести туров Словения набрала 11 очков и занимает второе место, опережая ближайшего преследователя (Австрию) на 1 очко и отставая от Польши на 2 очка. У Словении — 12 забитых мячей и 5 пропущенных.

    Прогноз

    На победу македонский сборной в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,22, на ничью — 3,24, а на победу словенцев — 2,48.

    Матч этих команд в первом круге завершился вничью — 1:1.

    Наш прогноз на матч — Словения не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,71. 0

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    Македония — Словения. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч отбора на Евро-2020 10 октября 2019 года. Прогноз на Македония — Словения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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