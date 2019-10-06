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    «Рома» — «Кальяри». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч чемпионата Италии 6 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Рому Прогнозы на Кальяри
    Прогноз на «Рома» — «Кальяри»
    Хавьер Пасторе
    В седьмом туре итальянской Серии А «Рома» будет принимать «Кальяри». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 6 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Кальяри».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.43
  • X
  • 4.60
  • 2
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    «Рома»

    Приняв участие в 6 играх чемпионата, римский клуб заработал 11 очков, благодаря чему он сейчас занимает 5 место в турнирной таблице.

    Стоит отметить, что в нынешнем сезоне подопечные Паулу Фонсеки проиграли лишь 1 поединок. Вернувшись к выступлениям после квалификации на Евро-2020, «волки» на своем поле победили «Сассуоло» (4:2).

    А в первом матче Лиги Европы желто-красные разгромили «Башакшехир» (4:0). В 4 туре Серии А «Рома» одолела «Болонью» (1:2), но несколькими днями позже команда потерпела поражение от «Аталанты» (0:2).

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    После этого римляне разобрались на выезде с «Лечче» (0:1), а затем расписали мировую в очередной встрече Лиги Европы с «Вольфсбергом» (1:1).

    «Кальяри»

    На данном этапе турнира команда из одноименного города имеет на 1 балл меньше, чем «Рома», из-за чего она находится на 7 месте в рейтинге сильнейших.

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    • При этом сезон для коллектива Роландо Марана начался с двух поражений подряд. «Сардинийцы» проиграли «Брешии» (0:1), а также уступили «Милану» (1:2).

    Но с 15 сентября красно-синие пока не знают горечи поражений. В 3 туре Серии А «Кальяри» победил «Парму» (1:3), а спустя неделю взял верх над «Дженоа» (3:1).

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    В следующей встрече чемпионата «островитяне» сенсационно одолели «Наполи» (0:1), а затем сыграли вничью с «Вероной» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,49, на ничью — 4,50, а на победу «Кальяри» — 7,00.

    Наш прогноз на матч — тотал 2-3 гола с коэффициентом 2,11. 0

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