«Боруссия» М — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Бундеслиги 6 октября 2019 года

В седьмом туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах будет принимать «Аугсбург». Игра пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» 6 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Аугсбург».

«Боруссия» М

По завершении 6 туров чемпионата Германии команда из города Менхенгладбах занимает 5 место в турнирной таблице с 13 очками в активе.

В последних пяти встречах подопечные Марко Розе проиграли лишь раз. Вернувшись к поединкам после квалификации на Евро-2020, «Боруссия» М в 4 туре Бундеслиги одолела «Кельн» (0:1).

А то самое поражение случилось в следующей игре в Лиге Европы. На своем поле «жеребята» были разгромлены «Вольфсбергом» (0:4).

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Затем черно-бело-зеленые победили «Фортуну» (2:1) и взяли верх над «Хоффенхаймом» (0:3) в чемпионате. А во второй встрече в рамках группового этапа Лиги Европы «Боруссия» М разошлась миром с «Башакшехиром» (1:1).

«Аугсбург»

На данный момент коллектив из Аугсбурга находится в нижней части таблицы. С 5 очками в активе команда располагается на 13 позиции в рейтинге сильнейших.

На старте сезона подопечные Мартина Шмидта вылетели из Кубка Германии, уступив «Верлю» (2:1), а затем последовало поражение в чемпионате от «Боруссии» Д (5:1). Спустя неделю «Аугсбург» сыграл вничью с «Унионом» (1:1).

А в 3 туре Бундеслиги команда вновь уступила, на этот раз «Вердеру» (3:2). Первую же победу «Фуггеры» завоевали в поединке с «Айнтрахтом» (2:1).

После удачной домашней игры «Аугсбург» не выявил сильнейшего в матче с «Фрайбургом» (1:1), а 28 сентября подопечные Шмидта не справились с «Байером» (0:3).

Прогноз

«Боруссия» М является фаворитом данного противостояния. Ее победу букмекеры оценивают коэффициентом 1,53, на ничью они дают — 4,70, а на победу «Аугсбурга» — 5,90.

Наш прогноз на матч — победа «Боруссии» М с форой -1 с коэффициентом 1,84. 0