«Барселона» — «Севилья». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 октября 2019 года

В воскресенье, 6 октября, «Барселона» на своем поле примет «Севилью» в рамках восьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Севилья».

«Барселона»

«Барселона» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 13 очков, что на два меньше, чем у лидирующего «Реала».

Примечательно, что каталонцы допускали осечки только в гостях, где проиграли «Атлетику» (0:1) и «Гранаде» (0:2), а также разошлись миром с «Осасуной» (2:2). При этом на «Камп Ноу» они обыграли «Бетис» (5:2), «Валенсию» (5:2) и «Вильярреал» (2:1).

В Лиге чемпионов в середине недели «Барселона» одержала волевую победу над миланским «Интером» (2:1), реабилитировавшись за ничью в Дортмунде с «Боруссией» (0:0) в первом туре группового этапа.

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После травм у «Барселоны» восстанавливаются Жорди Альба, Самюэль Умтити и Анссумане Фати.

«Севилья»

«Севилья» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, притом она тоже набрала 13 баллов.

Оба свои поражения андалузская команда потерпела в конце сентября, когда дома уступила «Реалу» (0:1), а в гостях — «Эйбару» (2:3). Уже после этого подопечные Хулена Лопетеги успели одолеть «Реал Сосьедад» (3:2).

Кроме того, «Севилья» выступает в Лиге Европы, где на этой неделе нанесла поражение АПОЭЛу (1:0), тогда как в первом туре группового этапа разгромила «Карабах» (3:0).

В лазарете андалузской команды находится португальский защитник Даниэл Каррису.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.52, победа «Севильи» — 5.50, ничья — 4.70.

Когда встречаются соседи по турнирной таблице, мы вправе ожидать ожесточенного противостояния. Однако в данном случае, как нам кажется, значительно лучшие шансы на успех имеют каталонцы.

Во-первых, в достижении нужного результата им должны помочь родные трибуны. Во-вторых, «сине-гранатовых» должен вдохновить недавний триумф в Лиге чемпионов и уверенная игра Луиса Суареса и Лионеля Месси. Наш прогноз — «победа "Барселоны" с форой -1» за 1.82.

Еще один вариант — «победа "Барселоны" и тотал больше 2,5» за 2.14. Учитывая проблемы каталонцев в обороне, полагаем, что забьют не только хозяева, но и гости. 0