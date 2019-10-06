ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гусев отметился первой шайбой в НХЛНХЛ. Дебютная шайба Гусева, разгромная победа «Вегаса» Эсекиель ПаласиосПаласиос и еще 9 талантов из Южной Америки, которые скоро могут перебраться в Европу Джо УиллокВоплощение мечты. Молодежь «Арсенала» повеселилась в Лиге Европы
  • 11:45
    • Бурдасов подписал контракт со СКА
  • 11:31
    • Гаттузо готов вновь возглавить «Милан»
  • 10:58
    • «Атлетико» планирует купить форварда «Валенсии»
  • 10:44
    • FIA утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2020
  • 10:29
    • «Уфа» — «Ахмат»: известны стартовые составы
  • 08:57
    • «Ливерпулю» интересны футболисты «Аякса» и загребского «Динамо»
  • 08:30
    • Плаза: «Зенит» принимал плохие решения
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Барселона» «Севилью» на «Камп Ноу»?

    «Барселона» — «Севилья». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 октября 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Севилью
    Прогноз на «Барселона» — «Севилья»
    Эрнесто Вальверде
    В воскресенье, 6 октября, «Барселона» на своем поле примет «Севилью» в рамках восьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Севилья».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 06 Октября 2019 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.10
  • Играть!
    •

    «Барселона»

    «Барселона» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 13 очков, что на два меньше, чем у лидирующего «Реала».

    Примечательно, что каталонцы допускали осечки только в гостях, где проиграли «Атлетику» (0:1) и «Гранаде» (0:2), а также разошлись миром с «Осасуной» (2:2). При этом на «Камп Ноу» они обыграли «Бетис» (5:2), «Валенсию» (5:2) и «Вильярреал» (2:1).

    В Лиге чемпионов в середине недели «Барселона» одержала волевую победу над миланским «Интером» (2:1), реабилитировавшись за ничью в Дортмунде с «Боруссией» (0:0) в первом туре группового этапа.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После травм у «Барселоны» восстанавливаются Жорди Альба, Самюэль Умтити и Анссумане Фати.

    «Севилья»

    «Севилья» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, притом она тоже набрала 13 баллов.

    Оба свои поражения андалузская команда потерпела в конце сентября, когда дома уступила «Реалу» (0:1), а в гостях — «Эйбару» (2:3). Уже после этого подопечные Хулена Лопетеги успели одолеть «Реал Сосьедад» (3:2).

  • Орудие осады. Видаль позволил Суаресу выйти из тени
  • Уругваец оформил дубль и принес «Барселоне» победу над «Интером»
  • 03/10/2019

    • Кроме того, «Севилья» выступает в Лиге Европы, где на этой неделе нанесла поражение АПОЭЛу (1:0), тогда как в первом туре группового этапа разгромила «Карабах» (3:0).

    В лазарете андалузской команды находится португальский защитник Даниэл Каррису.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.52, победа «Севильи» — 5.50, ничья — 4.70.

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Когда встречаются соседи по турнирной таблице, мы вправе ожидать ожесточенного противостояния. Однако в данном случае, как нам кажется, значительно лучшие шансы на успех имеют каталонцы.

    Во-первых, в достижении нужного результата им должны помочь родные трибуны. Во-вторых, «сине-гранатовых» должен вдохновить недавний триумф в Лиге чемпионов и уверенная игра Луиса Суареса и Лионеля Месси. Наш прогноз — «победа "Барселоны" с форой -1» за 1.82.

    Еще один вариант — «победа "Барселоны" и тотал больше 2,5» за 2.14. Учитывая проблемы каталонцев в обороне, полагаем, что забьют не только хозяева, но и гости. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Уфа — Ахмат
  • Сегодня в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Сегодня в 14:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Сегодня в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Тамбов
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Сегодня в 16:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Сегодня в 17:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Сегодня в 17:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Юнайтед
  • Сегодня в 17:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Сегодня в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодар» — «Хетафе»
  • Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в Европе
    • Вчера в 02:12     «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей истории
  • Зидан не справляется с перестройкой «Реала»
    • 18:13 02/10/2019     «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
    • 04:20 29/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Барселона» — «Севилья». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 октября 2019 года. Прогноз на «Барселона» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Хетафе» Футбол Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в ЕвропеРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Краснодара» от «Хетафе» Вчера в 02:120
  • 08:15
    • Россиянин Корешков уступил в главном бою на Bellator 229
  • 00:17
    • ЦСКА разгромил «Валенсию» в Евролиге
  • 11:59
    • «Бордо» отстранил трех игроков академии
    ЦСКА — «Эспаньол» Футбол Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕВторое подряд еврокубковое поражение ЦСКА — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:170
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Лестер» сбить «Ливерпуль» с чемпионского темпа?
  • 3.32
    •
  • 11:13
    • Рибери — лучший игрок Серии А в сентябре
  • 10:13
    • Российские волейболисты уступили Бразилии на Кубке мира
  • 00:12
    • «Бетис» и «Эйбар» обменялись голами
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Три голевые передачи Сергачева, два очка Панарина, шайбы Малкина и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 октября Вчера в 07:480
  • 23:55
    • «Филадельфия» одолела «Чикаго» в Праге
  • 23:44
    • «Марсель» на выезде уступил «Амьену»
  • 23:29
    • «Герта» одержала третью подряд победу в Бундеслиге
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие