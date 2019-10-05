«Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч АПЛ 5 октября 2019 года

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 5 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Тоттенхэм».

«Брайтон»

Пока команда из одноименного города находится в нижней части таблицы. За 7 туров АПЛ «чайки» сумели набрать лишь 6 очков, вследствие чего коллектив довольствуется 16 позицией в общем рейтинге чемпионата.

После победы над «Бристоль Роверс» (1:2) в рамках 1/32 финала Кубка Лиги подопечные Грэма Поттера больше не радовали зрителей положительными результатами.

В 4 туре Премьер-лиги «Брайтон» потерпел поражение от «Манчестер Сити» (4:0), а через 2 недели расписал мировую с «Бернли» (1:1). Ничьей завершился и следующий поединок в АПЛ против «Ньюкасла» (0:0).

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Затем «чайки» вылетели из 1/16 Кубка Лиги, уступив «Астон Вилле» (1:3), а несколькими днями позже «Брайтон» проиграл на «Стэмфорд Бридж» «Челси» (2:0).

«Тоттенхэм»

Сейчас результаты «Тоттенхэма» нельзя считать положительными, поскольку «шпоры» в последних матчах лишь теряют очки в разных турнирах. В АПЛ эта команда с 11 баллами занимает 6 место в таблице.

После разгрома на своем поле «Кристал Пэлас» 14 сентября (4:0) лондонцы смогли победить лишь раз.

В 1 матче группового этапа Лиги чемпионов лилейно-белые разошлись миром с «Олимпиакосом» (2:2), а в 6 туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лестера» (2:1).

Затем в 1/16 Кубка Английской лиги подопечные Почеттино уступили «Колчестеру Юнайтед» в серии пенальти (0:0, 4:3).

Спустя несколько дней лондонцы одолели «Саутгемптон» (2:1), а 1 октября команда на глазах у своих болельщиков была растоптана «Баварией» (2:7).

Прогноз

На победу «Брайтона» в данной встрече букмекеры дают коэффициент 3,80, на ничью — 3,70, а на победу «Тоттенхэма» — 1,99.

Несмотря на игровой кризис, подопечные Почеттино должны уверенно обыгрывать хозяев матча. Наш прогноз — «Тоттенхэм» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,45. 0