ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Хетафе»Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в Европе ЦСКА — «Эспаньол»Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕ Луис СуаресОрудие осады. Видаль позволил Суаресу выйти из тени
  • 23:54
    • Дубль Анхеля принес «Хетафе» победу над «Краснодаром»
  • 00:02
    • Гол Чичарито принес «Севилье» победу над АПОЭЛом
  • 23:57
    • Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано», «Копенгаген» сыграл вничью с «Мальме»
  • 23:57
    • «Арсенал» отгрузил «Стандарду» четыре гола
  • 22:56
    • Гончаренко: Иногда тяжело принять результат, но надо
  • 22:31
    • «Химки» стартовали в Евролиге с победы над «Маккаби»
  • 21:49
    • ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Москве
    Все новости спорта

    В Брайтоне команды забьют много голов

    «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч АПЛ 5 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Тоттенхэм
    Прогноз на «Брайтон» — «Тоттенхэм»
    Харри Кейн
    В восьмом туре английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 5 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Тоттенхэм».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.25
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.83
  • Играть!
    •

    «Брайтон»

    Пока команда из одноименного города находится в нижней части таблицы. За 7 туров АПЛ «чайки» сумели набрать лишь 6 очков, вследствие чего коллектив довольствуется 16 позицией в общем рейтинге чемпионата.

    После победы над «Бристоль Роверс» (1:2) в рамках 1/32 финала Кубка Лиги подопечные Грэма Поттера больше не радовали зрителей положительными результатами.

    В 4 туре Премьер-лиги «Брайтон» потерпел поражение от «Манчестер Сити» (4:0), а через 2 недели расписал мировую с «Бернли» (1:1). Ничьей завершился и следующий поединок в АПЛ против «Ньюкасла» (0:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Затем «чайки» вылетели из 1/16 Кубка Лиги, уступив «Астон Вилле» (1:3), а несколькими днями позже «Брайтон» проиграл на «Стэмфорд Бридж» «Челси» (2:0).

    «Тоттенхэм»

    Сейчас результаты «Тоттенхэма» нельзя считать положительными, поскольку «шпоры» в последних матчах лишь теряют очки в разных турнирах. В АПЛ эта команда с 11 баллами занимает 6 место в таблице.

  • Трансферный дайджест. 24-30 сентября
  • Продолжит ли «Манчестер Юнайтед» борьбу за хорватского форварда, уйдет ли Виллиан из «Челси», переедет ли Ибрагимович в Южную Америку и другие трансферные новости последних дней
  • 30/09/2019

    • После разгрома на своем поле «Кристал Пэлас» 14 сентября (4:0) лондонцы смогли победить лишь раз.

    В 1 матче группового этапа Лиги чемпионов лилейно-белые разошлись миром с «Олимпиакосом» (2:2), а в 6 туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лестера» (2:1).

    Затем в 1/16 Кубка Английской лиги подопечные Почеттино уступили «Колчестеру Юнайтед» в серии пенальти (0:0, 4:3).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Спустя несколько дней лондонцы одолели «Саутгемптон» (2:1), а 1 октября команда на глазах у своих болельщиков была растоптана «Баварией» (2:7).

    Прогноз

    На победу «Брайтона» в данной встрече букмекеры дают коэффициент 3,80, на ничью — 3,70, а на победу «Тоттенхэма» — 1,99.

    Несмотря на игровой кризис, подопечные Почеттино должны уверенно обыгрывать хозяев матча. Наш прогноз — «Тоттенхэм» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,45. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Герта — Фортуна
  • Сегодня в 21:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Амьен — Марсель
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брешиа — Сассуоло
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Уфа — Ахмат
  • Завтра в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Завтра в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Головкин — Деревянченко
  • Послезавтра в 04:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
    • 04:20 29/09/2019     «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей истории
  • Зидан не справляется с перестройкой «Реала»
    • 18:13 02/10/2019     Рияд Марез и Кевин де Брейне
  • Новый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава
    • 14:57 29/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч АПЛ 5 октября 2019 года. Прогноз на «Брайтон» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
    Тоже интересно
    «Зенит» — «Бенфика» Футбол «Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на НевуРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Зенита» над «Бенфикой» Вчера в 02:180
  • 21:57
    • «Порту» уступил «Фейенорду», «Янг Бойз» обыграл «Рейнджерс»
  • 21:46
    • «Манчестер Юнайтед» и АЗ победителя не определили
  • 21:04
    • НХЛ работает над проведением матчей в России
    «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей истории Футбол Зидан не справляется с перестройкой «Реала»Реакция прессы на матч «Реал» — «Брюгге» 02/10/2019 в 18:130
  • Экспресс дня

  • Реабилитируются ли ЦСКА и «Краснодар» после провалов в первом туре ЛЕ?
  • 2.75
    •
  • 00:04
    • ПСВ в гостях разгромил «Русенборг»
  • 23:53
    • «Лацио» одержал волевую победу над «Ренном»
  • 23:31
    • Пуцко: Попасть в сборную России из «Уфы» можно, но тяжело
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. «Торонто» обыграл «Оттаву» в первом матче сезона, Овечкин забил первым среди россиянОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 октября Вчера в 08:360
  • 18:26
    • «Спартак» подпишет контракт с Тедеско по схеме «1+1»
  • 17:54
    • Зобнин может пропустить матч с «Краснодаром»
  • 17:08
    • Максименко — лучший игрок месяца в «Спартаке» по версии болельщиков
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие