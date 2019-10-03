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    Победит ли киевское «Динамо» в Швейцарии?

    «Лугано» — «Динамо» К. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на футбол Украины
    Прогноз на «Лугано» — «Динамо» К
    Владимир Шепелев в матче с «Мальме»
    В четверг, 3 октября, «Лугано» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы B, которая пройдет в Санкт-Галлене, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Лугано» — «Динамо» К.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 03 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Лугано»

    Футболисты «Лугано» стартовали в Лиге Европы с выездного поражения от «Копенгагена» (0:1).

    Швейцарская команда пропустила единственный гол на 50-й минуте, когда точный удар нанес Майкл Сантос. Шансов отыграться у подопечных Фабио Селестини практически не было, ведь они нанесли всего один удар в створ чужих ворот.

    В Швейцарской Суперлиге, где сыграно девять туров, «Лугано» занимает предпоследнее девятое место с 6 очками. На минувших выходных «бьянконери» на своем поле уступили «Ксамаксу» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После травмы у «Лугано» восстанавливается полузащитник Мирослав Човило.

    «Динамо» К

    Киевское «Динамо» начало групповой этап Лиги Европы с домашней победы над «Мальме» (1:0).

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  • 30/09/2019

    • «Сине-белые» забили единственный гол на 84-й минуте усилиями Виталия Буяльского, которому ассистировал Владимир Шепелев.

    В турнирной таблице украинской Премьер-лиги команда Алексея Михайличенко занимает третье место после девяти сыгранных туров. При этом на ее счету серия из трех побед подряд, за время которой они обыграли «Ворсклу» (5:0), «Мариуполь» (1:0) и «Днепр-1» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В лазарете киевлян находится датский полузащитник Миккель Дуэлунд.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 2.20, победа «Лугано» — 3.40, ничья — 3.30.

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    Вице-чемпионы Украины далеки от своей идеальной формы, но все же отставка Александра Хацкевича пошла на пользу команде, которая во всех турнирах выиграла четыре встречи кряду.

    Шансы киевлян на успех в Швейцарии нам кажутся довольно высокими, тем более что «бьянконери» слабо выступают у себя в национальном первенстве, где не побеждали с конца июля. Наш прогноз — «победа гостей».

    Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.70. Не ждем результативной игры, учитывая стиль игры обеих команд, которые предпочитают действовать от обороны. 0

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    «Лугано» — «Динамо» К. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 3 октября 2019 года. Прогноз на «Лугано» — «Динамо» К. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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